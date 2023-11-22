陸掃蕩緬北電信網路詐騙 2個月逮3.1萬人

中國大陸近期與緬甸方面合作，重拳打擊緬北地區電信網路詐騙，大陸公安部昨天公布階段成果，九月迄今已從緬甸逮回三點一萬名詐騙嫌犯回大陸，其中包括案件「金主」、組織「頭目和骨幹」計六十三名，官方稱取得「顯著戰果」。

緬北地區除了詐騙集團猖獗，區域形勢也動盪不安。據報導，緬甸少數民族聯盟上月在緬北靠近中國邊境的撣邦，對軍政府發動攻勢並占領多地。在詐騙園區集中的果敢，緬甸民族民主同盟軍日前宣稱已包圍首府老街市，要求滯留的中方人士速離。「Ｘ平台」（前推特）流傳影片顯示，果敢多個詐騙園區解散，大批人員返回大陸。

當地混亂情勢助長詐騙集團擴張，影響所及，許多大陸受騙民眾往往賠掉了辛苦一輩子的退休金，或等待救命的醫藥費，甚至涉及人口販賣、囚禁虐待等人道慘劇，透過陸媒廣泛報導，引起北京當局重視，決心加強與緬甸、泰國、柬埔寨等國合作，鐵拳整治詐騙集團。

大陸公安部昨表示，九月以來，雲南西雙版納、普洱、臨滄等地公安機關與緬甸相關地方執法部門展開邊境警務執法合作，十一月後，中緬警務執法合作進一步深化。

就執法成果，大陸公安部稱，公開通緝的緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目（主嫌）明國平、明菊蘭、明珍珍被緝拿歸案，首犯明學昌畏罪自殺，一大批境外詐騙窩點（聚集地）被剷除，「狠狠打擊了境外詐騙集團的囂張氣焰」。

多年來，緬北武裝勢力為維持自治權，與政府軍對峙，從早期的毒品產業，一路延伸到賭博、網路電信詐騙等產業鏈，從中賺取利潤。在緬北果敢地區，就有「四大家族」盤據一方，包括白家、魏家、明家和劉家等。

綜合陸媒和熟悉情況的台商消息，緬北果敢地區的詐騙產業涉及至少十萬人，其中有不少中國大陸、香港、台灣等地「金主」入股，關聯利益牽一髮動全身。

在各方強力打詐下，近期陸續有數批、數千人移交中方，近日雲南臨滄等邊境口岸甚至被戲稱為「分檢中心」，因大批緬方移交的犯嫌集中於此，等待大陸各地執法部門押回。

其中，緬甸官方本月中證實，一批向中方移交的二七七名電信詐騙人員中，包含六名「台灣籍」，但大陸官方迄今未就是否將台嫌遣送回台做說明。

據曾在雲南投資，熟悉緬甸、柬埔寨情勢的台商指出，近年兩岸關係不佳，台嫌往往依情節輕重直接在大陸判罰，等服刑期滿後再說；而在緬北電詐遭打擊後，據聞已有一部分轉移到緬甸東部城市大其力，或轉赴泰國和寮國。