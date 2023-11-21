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震驚畫面曝光！冷血男開車撞人來回輾8次 PO文炫耀「把他殺了報仇」

香港01／ 撰文：布萊恩
影片見到，穿黑衣的李男正沿路行走，由於後方有1輛黑色私家車駛來，李男貼近牆讓路，惟私家車突然轉向撞倒李男，再輾過駛走。圖／取自抖音
影片見到，穿黑衣的李男正沿路行走，由於後方有1輛黑色私家車駛來，李男貼近牆讓路，惟私家車突然轉向撞倒李男，再輾過駛走。圖／取自抖音

大陸發生冷血殺人事件！河南1名楊姓男子因私怨，竟在光天化日下開車撞倒1名李姓男子，得手後反覆移動車輛輾壓至少8次，導致李男當場死亡，楊男行兇後更在微信朋友圈發文炫耀「我把他殺了，報仇了」。目前楊男已被警方拘捕。

楊男殺人過程被附近閉路電視（CCTV）拍下，網友看過影片直呼恐怖，「故意殺人，判死刑」、「天啊，這人太狠毒了」、「這是多大的仇」。

綜合大陸媒體報導，事發10月31日上午9時許，地點在河南信陽固始縣1條巷道內。網上流傳影片長近2分鐘，見到穿黑衣的49歲李男正沿路行走，由於後方有1輛黑色私家車駛至，李男貼近牆讓路，惟私家車突然轉向撞倒李男，再輾過駛走，李男則倒在地上一動不動。

私家車未有即時離開，反而駛回頭再次輾過李男，不斷來來回回，共計至少輾過李男8次才離去，相當殘忍。當時小巷還有其他路人及私家車，但黑色私家車司機照樣行兇。

事件中李男當場身亡，楊男事後曾在微信朋友圈發文稱「李XX（李男）給我下藥，我把他殺了，報仇了」。李男的女兒向大陸媒體表示，父親事發時在家門附近不遠處巷道內散步，沒料發生慘劇。她指父親與楊男是同村人，雖然相識但無接觸，據她了解也無恩怨，不過父親曾開過早餐店，她估計楊男可能懷疑父親曾給他下藥而心生怨恨。

警方目前已拘捕楊男，正進一步調查事件。事發影片引來關注，網友看後直呼恐怖，「故意殺人，判死刑」、「天啊，這人太狠毒了」、「這是多大的仇」、「大白天這樣，不知道有監控嗎」、「天啊，不敢想像被撞者的痛苦和家人的痛苦」。

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文章授權轉載自《香港01》

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