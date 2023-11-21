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生育率難提升 2022年大陸20省人口「生不如死」

中央社／ 台北26日電
大陸人口自然增加率負成長的情形已成各省普遍的情形，根據官方統計數據，2022年共有20個省的人口自然增加率負成長。美聯社
大陸人口自然增加率負成長的情形已成各省普遍的情形，根據官方統計數據，2022年共有20個省的人口自然增加率負成長。美聯社

中國人口自然增加率負成長的情形已成各省普遍的情形，根據官方發布的統計數據，2022年共有20個省的人口自然增加率負成長，較前一年增加7個；人口出生率6.77‰，較前一年下降0.75個千分點。

據第一財經報導，中國國家統計局日前出版「中國統計年鑒2023」公佈了31個省的人口出生率、死亡率和自然增加率資料。經爬梳與彙整資料後發現，2022年有20個省的人口自然增加率呈現負成長，比前一年增加7個。

其中，戶籍人口第一大省河南去年的自然增加率為負0.08‰，據河南省統計局發布的資料顯示，與2021年相比，全河南出生率下降0.58個千分點、死亡率上升0.14個千分點，人口自然增加率為1961年以來首次出現負成長。

此外，安徽省的人口自然增加率在近年也呈現一路下降的趨勢，2019年人口自然增加率為5.99‰，2020年僅為1.49‰，2021年進一步降至0.05‰，2022年人口自然增加率由正轉負，為負0.93‰。

總體而言，2022年中國出生人口956萬人，比2021年減少106萬人。人口出生率為6.77‰，比2021年下降0.75個千分點。

報導另引述中國國家衛生健康委發布的「2022年衛生健康事業發展統計公報」，2022年，中國出生人口中，二孩占比為38.9%，三孩及以上占比為15%。

依此數據估算，2022年，中國一孩出生數量為441萬人，二孩出生數量為372萬人，三孩及以上出生數量為143萬人。近6年來，中國一孩出生數量降幅達到51.3%。

報導稱，這項數據顯示目前中國各地的鼓勵生育措施中，包含發放生育補貼、購房補貼等措施，主要目標是二孩、三孩家庭，但鼓勵生育不能只盯著二孩三孩。

人口專家、廣東省政府參事室特約研究員董玉整表示，目前生育三孩的家庭數量本身就較少，要顯著提升鼓勵生育政策的實際效果，生育補貼的重點就要往前移，「鞏固一孩生育的基本盤，鼓勵生育應該從一孩開始」。

生育 死亡率

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