昆山媽祖「傳香諦緣」 南投水里安座

為推動兩岸媽祖文化交流，江蘇昆山慧聚天后宮開啟「傳香諦緣、情系兩岸」文化交流活動，19日慧聚天后宮天上聖母聖號「昭二媽」傳香諦緣起駕到「台灣大福神天廟」安座，昆山媽祖文化交流協會、慧聚天后宮負責人孫德聰並致贈「唐山過台灣」水墨畫作為留念，期待雙方定期互訪交流，媽祖保佑兩岸民眾平安吉祥。

據昆山媽祖文化交流協會指出，昆山慧聚天后宮自開啟「傳香諦緣、情系兩岸」文化交流活動以來，獲得兩岸各地媽祖廟的響應支持。

其中，11月19日，來自南投水里的「台灣大福神天廟」一行，恭請慧聚天后宮天上聖母聖號「昭二媽」傳香諦緣起駕到「台灣大福神天廟」安座， 並由無上元住持呈禀傳香起駕文疏。同時，孫德聰向廟方致贈「唐山過台灣」水墨畫作為留念。

孫德聰表示，媽祖是兩岸民間共同的信仰， 「傳香諦緣」開啟了兩岸另一種媽祖文化的交流形式，與兩岸具有相同理念的宮廟締結對等關係成為姊妹廟，雙方藉此開展定期互訪交流，互助共榮。他也恭祝「台灣大福神天廟」香火興盛萬年，媽祖安座大吉，保佑大家平安吉祥。

江蘇省昆山市是台商在大陸投資最密集的地區之一，2005到2010年，昆山慧聚天后宮由當地政府支持、台商響應、民間參與方式建成。

2010年，昆山媽自台灣鹿港天后宮分靈入火安座，成為大陸華東地區規模最大的媽祖廟。同時，昆山慧聚天后宮曾於2014到2016年連續三年舉辦昆山媽回娘家活動，2022年舉辦「千里尋根」，以及上月舉辦了為期7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香諦緣活動，相關活動並一直延續到今天。