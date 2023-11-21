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三星堆 修復青銅盆形器等4文物

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
三星堆新一輪考古發現成果—青銅頂尊跪坐人像。圖／本報四川德陽傳真
三星堆新一輪考古發現成果—青銅頂尊跪坐人像。圖／本報四川德陽傳真

來自四川德陽三星堆博物館消息，經過一段時間的研究、修復，日前，三星堆修復館（文物保護與修復中心）「上新」青銅盆形器等4件文物。

「上新」的第一件文物是青銅盆形器，出土於三號坑。初看該器物，與我們現代社會生活中使用的各種盆子造型類似。不同之處在於，該器物為青銅材質，重量不輕，器物侈口折沿酷似荷葉邊。該青銅器物在幾千年前的用處還有待研究。

第二件「上新」的文物，是青銅圓形牌飾。該圓形牌飾中間凸起，上有兩隻大圓「眼睛」。第一眼看到它，感覺它是一隻熬夜到天亮的貓頭鷹在昂首看天，呆萌可愛。圓形牌飾四周還有孔，推測該器物可能是古蜀人的裝飾用品。

「上新」的第三件文物是一隻青銅鳥。該青銅鳥有展翅騰空的動作，遺憾的是翅膀折損。銅鳥足下還有其他部件，暫不知完整形態。

原青銅館有一尊青銅頂尊跪坐人像，而此次「上新」的第四件文物，也是一尊青銅頂尊跪坐人像。不同的是，前者「生活」在二號坑，後者「成長」於三號坑。前者1986年出土，後者是在近幾年新一輪考古中才被發掘出來的。

據悉，自從2019年以來，三星堆新一輪考古發現的成果，正在一一被轉化和呈現，不時會有「新」的文物被修復、新的研究成果公布於眾。

文物 考古

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