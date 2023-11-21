郵輪中心開港 平潭旅遊新時代

平潭國際郵輪中心19日正式開港，「藍夢之星」郵輪當天下午從平潭出發開啟五天四夜的「平潭—菲律賓—廈門」旅程，平潭邁入郵輪旅遊新時代。根據「福建省郵輪旅遊產業發展規劃」（2020-2035年）提出，福建郵輪旅遊要大力恢復環海峽台灣郵輪旅遊產品。「規畫」也明確將平潭郵輪港定位為對台郵輪始發港。 中新社報導，平潭綜合實驗區旅遊文化服務中心副主任陳建翔表示，平潭將充分發揮區位優勢，探索開發台海兩岸航線。作為兩岸融合先行區，目前平潭已有嵐台直航客運、貨運航線，率先實現了至台灣北、中、南部主要港口客貨航線，為平潭積累了成熟的兩岸航線監管經驗。

發展兩岸郵輪航線也有著巨大的市場需求。據郵輪運營商反饋，兩岸航線在郵輪航線中屬於市場銷售前三的目的地航線。上海藍夢國際郵輪股份有限公司副總裁陸光原稱，目前正和廈門、平潭合作，探索對台郵輪航線。在5天4夜的行程中，郵輪可以到達台北、高雄等多個港口，可以開發出多樣化的旅遊航線產品。

陳建翔說，在平潭開展海峽兩岸郵輪航線，將讓平潭形成「客貨遊」兩岸全通道，對建設平潭國際旅遊島、打造閩台旅遊共同市場、促進兩岸人員往來意義重大。

郵輪業態是福建打造「海洋經濟強省」的重要抓手。廈門在福建率先發展郵輪產業，平潭金井國際郵輪碼頭是福建繼廈門國際郵輪碼頭之後佈局的第二個郵輪碼頭，可滿足15萬噸郵輪泊位使用要求，輻射閩東北協作區1750萬人口，與廈門形成「一南一北」的格局。

今年以來，福建推動廈門、平潭等地發展郵輪旅遊，陸續開航到達菲律賓、日本等地的航線，推動郵輪旅遊與城市旅遊聯動發展。 平潭綜合實驗區旅遊與文化體育局副局長黃婕瀟表示，平潭位於東南沿海的中樞位置，開展國際郵輪多點掛靠航線，也是平潭發展郵輪的天然優勢。她說，未來除了培育東北亞、東南亞地區郵輪航線外，將大力發展南島語族國家郵輪旅遊航線，打響平潭國際旅遊島的文旅品牌。