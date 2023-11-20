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中國初婚人數急跌 近9年下降55.9%

中央社／ 台北20日電

中國去年的初婚人數1051萬人，年降9.16%，首次低於1100萬人，且9年來初婚人數下降高達55.9%；專家認為年輕人的婚姻觀發生變化，以及現實生活成本的上升等因素都造成影響。

陸媒第一財經今天報導，中國結婚人數持續減少，據國家統計局編著的「中國統計年鑒2023」，2022年初婚人數約為1051萬人，較2021年下降了9.16%，這也是多年來初婚人數首次低於1100萬人。

從歷年數據看，2013年是中國初婚人數的最高峰，約2385萬人，換句話說，9年來初婚人數下降高達55.9%。

人口專家、廣東省政府參事室特約研究員董玉整分析，從客觀上來看，處於適婚年齡的年輕人在減少，從主觀上來看，結婚年齡推遲，部分人群的結婚意願也在減弱，不婚的人逐漸增多。

董玉整分析，如今不少年輕人不太想結婚，有多個因素，包括現實生活中婚姻的穩定性影響了年輕人對婚姻的嚮往；年輕人的婚姻觀發生了變化，很多人不再把結婚生育當成人生的必修課；還有現實生活中結婚成本的上升等。

此外，2022年第四季受疫情等因素，一部分人推遲到今年結婚，這也對去年初婚人數產生了影響。

由於初婚人數下降必然會導致生育率的下降，中國人口問題專家、美國威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員易富賢近期在美國之音（VOA）撰文分析指，從中國人口結構而論，未來中國經濟不會超過美國，呼籲北京要正視中國面臨的人口和文明的快速衰落。

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