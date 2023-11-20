中國初婚人數急跌 近9年下降55.9%
中國去年的初婚人數1051萬人，年降9.16%，首次低於1100萬人，且9年來初婚人數下降高達55.9%；專家認為年輕人的婚姻觀發生變化，以及現實生活成本的上升等因素都造成影響。
陸媒第一財經今天報導，中國結婚人數持續減少，據國家統計局編著的「中國統計年鑒2023」，2022年初婚人數約為1051萬人，較2021年下降了9.16%，這也是多年來初婚人數首次低於1100萬人。
從歷年數據看，2013年是中國初婚人數的最高峰，約2385萬人，換句話說，9年來初婚人數下降高達55.9%。
人口專家、廣東省政府參事室特約研究員董玉整分析，從客觀上來看，處於適婚年齡的年輕人在減少，從主觀上來看，結婚年齡推遲，部分人群的結婚意願也在減弱，不婚的人逐漸增多。
董玉整分析，如今不少年輕人不太想結婚，有多個因素，包括現實生活中婚姻的穩定性影響了年輕人對婚姻的嚮往；年輕人的婚姻觀發生了變化，很多人不再把結婚生育當成人生的必修課；還有現實生活中結婚成本的上升等。
此外，2022年第四季受疫情等因素，一部分人推遲到今年結婚，這也對去年初婚人數產生了影響。
由於初婚人數下降必然會導致生育率的下降，中國人口問題專家、美國威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員易富賢近期在美國之音（VOA）撰文分析指，從中國人口結構而論，未來中國經濟不會超過美國，呼籲北京要正視中國面臨的人口和文明的快速衰落。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言