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緬北戰事緊 福建龍岩敦促滯留當地民眾立即回國

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
緬北戰事吃緊，福建多地敦促滯留當地的民眾立即回國。（圖／取自搜狐網）
緬北戰事吃緊，福建多地敦促滯留當地的民眾立即回國。（圖／取自搜狐網）

11月19日，福建龍岩市新羅區人民政府東城街道辦事處、龍岩市公安局東城派出所聯合發出緊急通告稱，呼籲滯留緬北地區人員的家屬和重要關係人立即向所在社區報備 ；同時要千方百計和滯留在境外的家人取得聯繫，敦促其立即回國，以確保生命安全。

該通告提到，近期，緬甸戰亂，果敢同盟軍與緬政府軍、地方武裝勢力持續在老街周邊地區激烈交火，戰事吃緊，目前果敢同盟軍已推進至老街，隨時可能造成重大人員傷亡， 對東城街道滯留緬北特別是緬北果敢地區人員的生命安全構成嚴重威脅。

泉州市惠安縣螺陽鎮鎮政府本月15日也曾公告，近期，螺陽鎮黨委、政府成功將境外滯留人員謝某某解救回國。 公告稱，2021年，當地民眾謝某某輕信境外撈金騙局，偷渡前往緬北，結果「發財」夢變噩夢，其在境外的日常生活受到控制、多次被毆打，處境十分危險。

時值緬甸內戰，謝某某受困於此，命懸一線。 螺陽鎮透過多方管道大致掌握了謝某某位置，積極爭取多方資源，協調多方力量，查找關係網，深入挖線索，制定了周密的方案部署，派出精幹力量，橫跨幾千公里前往邊境開展 工作，成功將其解救回國。

老街 緬甸

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