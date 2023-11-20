聽新聞
test
0:00 / 0:00
四川考古證實 「蘇墳園」真的是蘇東坡家族墓！
四川省文物考古研究院和眉山市文物局19日共同宣布重大考古發現，確認四川眉山的「蘇墳園」就是蘇東坡的家族墓，園中的「大蘇墳園」為蘇軾孫子蘇符墓葬，「小蘇墳園」為蘇軾曾孫、蘇符之子蘇山的墓葬。
「蘇墳園」是四川眉山東坡區修文鎮十字卡村的一個小地名，當地村民口中代代相傳，這裡是北宋大文豪蘇東坡的家族墓園。
據《紅星新聞》報導，2018年12月24日至2019年4月5日，四川省文物考古研究院組成考古隊，對小蘇墳園墓葬進行搶救性考古發掘，並對周邊進行了全面調查。
根據墓磚銘文結合相關文獻記載可以確認，「蘇墳園」的大蘇墳園為蘇軾孫子蘇符墓葬，小蘇墳園為蘇軾曾孫、蘇符之子蘇山的墓葬。
十字卡村相關負責人表示，光是蘇符的墓磚，在十字卡村就發現有2,000多塊，這在全國蘇氏遺跡中屬於實物最多、體量最大的。
相關人士表示，雖然墓室已被破壞過，但這一完整的墓園結構被揭露，在四川地區是極為少見的，宏大的墓園結構對於研究宋代品官的喪葬制度具重要意義。
蘇東坡，本名蘇軾（1037年1月8日—1101年8月24日），眉州眉山（今四川省眉山市）人，北宋時著名的文學家、政治家、藝術家。蘇東坡散文、詩、詞、賦均有成就，且善書法和繪畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言