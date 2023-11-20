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贛台高校書畫聯展 江西展出

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「贛台薈．勇毅前行第五屆贛台高校書畫聯展」，在江西省美術館開幕。圖／本報江西南昌傳真
「贛台薈．勇毅前行第五屆贛台高校書畫聯展」，在江西省美術館開幕。圖／本報江西南昌傳真

11月15日上午，「贛台薈．勇毅前行第五屆贛台高校書畫聯展」在江西省美術館開幕。江西省台辦副主任沈兵秋和台灣中華鬯廬書法學會理事長蔡淑惠，分別代表贛台兩地主辦單位致詞。

此次書畫聯展，由江西省台辦牽頭，聯合省教育廳、省文旅廳、團省委、省文聯、南昌大學、江西師範大學和台灣中正大學、台灣中華鬯廬書法學會舉辦。共收到贛台兩地20餘所高校（大學）和書畫協會482件作品。經專家評選，200餘幅作品入選並結集成冊，122幅作品在江西省美術館展出。

書畫聯展從11月15日到26日共展出12天，展覽期間，同步推出「我最喜歡的10件作品」網路評選活動，根據網友投票點贊，評選出10幅最受歡迎的贛台兩地書畫作品；並在積極留言互動的投票人員中產生100名熱心書畫藝術的網友。

贛台兩地地緣相近、人緣相親、文脈相承。自2019年以來，每年舉辦贛台高校書畫聯展。五年來，贛台兩地數十所高校700餘幅書畫作品，先後在南昌和台北展出，深受民眾的喜愛和歡迎。贛台兩地書畫藝術家以中華傳統文化為根基，或染墨秀麗山河，或書寫華章詩賦，賡續文脈，傳承品格，既充分展示了中華傳統文化不竭的生命活力，又共同表達了兩岸同胞深厚的家國情懷。

高校 美術館

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