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漢江灣漢台交流 棒球牽情誼

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第二屆漢江灣漢台全民健身文化交流營活動，在武漢市礄口區漢江灣舉行。圖／本報湖北武漢傳真
第二屆漢江灣漢台全民健身文化交流營活動，在武漢市礄口區漢江灣舉行。圖／本報湖北武漢傳真

第二屆漢江灣漢台全民健身文化交流營活動，18日於湖北武漢市礄口區漢江灣舉行。本屆活動以「衣帶一江 樂活兩岸」為主題，邀請大眾一同響應全民健體文化。

聯合報大陸事務部總經理方桃忠致詞時表示，2021年辦理首屆漢江灣漢台救援交流會，當時正值疫情期間，以「飛越海峽 情牽兩岸」為主題，透過打造科技文體領域長線交流專案，推動漢台科技文體領域交流融合發展，締造友好合作開始，也串起兩岸跨越海峽的情誼。

2021年首屆漢江灣漢台交流以民間救援為主題，開展了水上救援、無人機救援、繩索救援等交流與展示。當時台灣苗栗救難協會通過視頻連線武漢雲豹救援隊，展示救援演練，漢江灣海峽兩岸交流品牌應運而生。

今年進一步推動台灣與武漢文化交流發展，展開以棒球為主題的交流營活動。藉由漢江灣平台，參與第二屆漢江灣漢台全民健身文化交流營活動，持續推動各項全民運動健身文化。

本次交流以棒球為主，此項運動在兩岸地區皆為熱中的運動項目，目前武漢開設棒壘球課的小學約20所，中學4所，大學10所，棒壘球運動在武漢仍屬於新興時尚類體育活動。

經過漢台兩地的精心策畫，著手展開本次交流友誼賽，邀請金門大學棒球隊、亞洲大學、崑山科技大學、武漢四中、武漢扭蛋機棒壘球聯盟等師生代表前來參與活動。

藉由此次活動，讓現場的與會者也了解到棒球這項運動的魅力所在，透過漢江灣項目增加友誼、學習及交流提供更多機遇，未來也將持續探索打造無限的可能性。

武漢 運動 健身

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