上海國際童書展 台灣作品多元

上海國際童書展（CCBF）今年邁入十周年，台灣童書沒有缺席，更吸引不少民眾駐足流連。台灣館主辦方華品文創總經理王承惠表示，台灣的書籍從第一屆就開始參加上海國際童書展，整體交流與成效每年都在不斷成長。儘管近年受到疫情、新生兒數下降、閱讀習慣和大環境改變的影響，但大陸童書市場仍不斷成長，比率幾乎是以兩位數增長，且兩岸都非常重視兒童的閱讀推廣。

本屆上海國際童書展於17至19日在上海世博展覽館舉辦，共有來自25個國家和地區等478家海內外展商，展覽面積達2.5萬平方公尺，參展的中外最新童書超過3萬多種。

其中，台灣館以「閱讀繽紛樂 I Love Reading」為主題，展區面積90平方公尺，約有台灣20多家出版社（小天下、小牛頓、康軒文教、華品文創、聯經出版等）參展，展出約一千種書籍，其中包含近年新書、暢銷書、得獎書及三位台灣本土兒童繪本創作者嚴淑女、湯姆牛與黃一文。

王承惠提到，按新生兒人口來算，台灣目前的市場正在不斷萎縮，但大陸市場約為台灣的50倍大，且書價已和台灣不相上下，若內容符合大陸當地條件，可採用版權授權方式，而起印量則大概以1、2萬為起點。

王承惠指出，大陸對台灣的原創一直都很感興趣，只要能來參展曝光就有機會賣掉版權。他說到，一般授權版稅約為10%，這對台灣很多作者算是一筆非常好的收入。

不過，他也提到，雖然沒有明文規定或要求，但大陸目前出版業環境，實際上其在「書號」有一定的要求與管理，出版社每年能出版多少書都已有固定總量，加上近年大陸中央鼓勵原創，為避免出版社到處引進版權，比例分配就會壓縮到台灣書籍。