免費吃飯！尖東食店單人餐贈貧困：吃完直接走 網友讚好但憂1情況

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香港01／ 撰文：夏洛特
有網友發帖稱於尖沙咀見到有食店在店門外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士。（FB群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）
有網友發帖稱於尖沙咀見到有食店在店門外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士。（FB群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

天底下真的有「免費餐」！日前有網友在網上發文稱於尖沙咀見到有食店在店門外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士。貼文引起網友熱議，不少人讚爆老闆善心，「好人好事，按讚」、「感恩！香港仍有好多好人」。但有部分網友就擔心會有人假裝有需要人士，掠奪資源，並建議老闆限額供應，「限量啦」、「有很多人佔小便宜」、「肯定有好多人等着數」、「最怕係幫助到一堆貪心的人」。

有網友日前在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，稱尖東有間良心食店向窮苦人士提供免費單人套餐，「如果無錢食飯，進去免費吃個套餐，吃完說聲謝謝就可以走」。

從圖片可見，該串燒店在門口貼出一張告示，上面寫明「如果你在香港沒有收入遇到困難，你可以來小店告訴我們同事，要一份單人套餐，吃完直接離開就可以了」，及「以后（後）在你有能力的日子裡，記得幫助一下身邊有需要幫助的人，謝謝！」。

不少網友大呼感動，並讚揚老闆充滿善心，「做好事，按讚！好人一世平安」、「好難得！不是一點錢賺到盡，反而是賺少的去幫人」、「憑良知去做，不論幫人或受幫者，只要真心就可以」、「感恩而家的香港依然有這種好人」。亦有人建議大眾鼎力支持，「希望有其他香港餐廳效法，幫到基層市民」、「有能力就應該去幫襯，然後再放低愛心現金給老闆，預備他資助有需要人士！」。

不過，有部分網友就擔心此舉會引來「貪小便宜」的人搶奪資源，反而令有需要人士無法得到幫助，並建議老闆設定每日上限，「怕被濫用」、「限額啦！好快食到執笠」、「不好低估貪心的人」、「希望厚面皮同埋貪小便宜的人自律，不好搞到最後真正需要幫助的人無有這樣幫助」。

世界各地都有同類向貧困者派「免費餐」的食店，馬來西亞有素食餐廳張貼告示，稱有提供「免費吃飯」，旨在向沒有收入，或者遇到困難者伸出援手，並稱「吃完直接走就可以。不必客氣！」，老闆善心獲網民激讚。

（Facebook）

勁心酸！窮爸爸不忍2子捱餓到餐廳求要免費餐 老闆善舉獲激讚

好人好事！大馬餐廳設免費餐予貧困者：吃完可直接走 善舉獲激讚

文章授權轉載自《香港01》

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