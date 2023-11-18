鑽石山鳳德邨快餐店疑現床蝨 大家樂：暫未發現 專家教檢查椅墊

床蝨禍患席捲多國，自港人熱門旅遊點韓國爆蝨患後，不少市民都擔心床蝨「殺到埋身」。近日就有網友在鑽石山鳳德商場大家樂的座椅上發現床蝨出沒，於是拍照發文，照片嚇到不少街坊。床蝨「威力驚人」，體積雖小卻令網友聞之色變！有網友更形容床蝨是「最恐怖生物」，「自從聽到話入侵香港之後，真是好大心理陰影」、「未中過的人是不會明白床蝨係全世界『最恐怖生物』」，亦有部分網友表示「隔住個mon都feel到痕」、「有寵物就更擔心」。有滅蟲專家指，照片中的確為床蝨，如果市民擔心，到餐廳吃飯時可先檢查椅墊，查看四邊有無「似黑色墨水般小黑點點」。

大家樂集團回覆《香港01》表示，知情後已派員到鑽石山鳳德分店檢查，暫未發現床蝨，為安全起見今日稍後時間會安排專業承辦商進行針對床蝨的焗霧高溫消毒及深層清潔。

日前有網民在Facebook群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」上載圖片，表示於鑽石山鳳德商場的大家樂座椅上發現1隻床蝨，並留言驚呼「出現了！」。從圖片可見，床蝨在座椅靠背與坐墊邊緣遊移，遠看只是1個小黑點，稍不注意都不會察覺，而放大就可見到床蝨略圓的腹部，未知是否已「飽餐一頓」。

有小數網友看完圖片後懷疑是臭屁蟲或曱甴幼蟲「小小強」等，但不少心水清又眼利的網友就表示「是床蝨～好易認」、「一看就知是床蝨，我屋企中過2次」，並建議原po「同店經理講」。有不少「床蝨受害人」看完圖片都表示勾起了心理陰影，「之前屋企有床蝨，（現在）聽到這個消息，簡直有陰影」、「自從聽到話入侵香港之後，真是好大心理陰影」。

亦有部分網友認為是「小事」，「不好將小事化大啦！！生氣」、「不要大驚小怪，遲早都要共存」，但言論就引起其他網友劇烈反對，「絕對不是小事，被牠入侵的話，你屋企嘅嘢可以掉晒～不會令你痕到無覺好瞓～精神勁崩潰」、「如果惹到返屋企，你就知不是小事」、「未中過的人是不會明白床蝨係全世界『最恐怖生物』」。

大家樂集團回覆《香港01》表示，知悉事件後已立即派員到大家樂鑽石山鳳德分店檢查，暫未發現床蝨，為安全起見今日稍後時間會安排專業承辦商進行針對床蝨的焗霧高溫消毒及深層清潔。

觀林蟲害滅蟲專家鄭國鏗回應《香港01》表示，網傳相片中確為床蝨，並提供數個方法給擔心「惹蝨上身」的市民。首先在餐廳坐下前，可先觀察椅墊，查看四邊有無「似黑色墨水般小黑點點」及啡色小蟲，黑色墨水點點有可能是床蝨糞便，如有發現就盡量遠離該座位。

另外，市民回家後謹記盡快更換衣物，並每日清洗衣物，「避免不洗衣服第二日又穿一次」。至於日常穿着可選取淺色衫褲，方便觀察，平日也可多檢查外出用的背包、手袋等。

【藏蝨黑點】1.床是床蝨重災區，旁邊雜物亦是木蝨棲身之所。鄭國鏗曾替一名伯伯滅蟲，對方在床邊掛西裝，一打開見到「密密麻麻成百隻」。（陳展希攝） 【藏蝨黑點】2.床蝨愛埋藏在枕頭縫合罅位及背面。（陳展希攝） 【藏蝨黑點】3.梳化和櫈長期有人坐，櫈背、櫈套及櫈腳都要檢查。拍攝當日，屋內櫈套發現不少床蝨蛋。（陳展希攝） 【藏蝨黑點】4.紙皮的側面有很多窿罅，正好適合床蝨躲藏。（陳展希攝） 【藏蝨黑點】5.木蝨無法蛀木頭，牠們見有洞才會走進產卵，否則會待在角落生產並靜待時機吸血。（陳展希攝） 【藏蝨黑點】6.電掣邊緣窿罅適合藏匿，如在周圍出現黑色點點，基本上就有木蝨出沒。如電掣無完全貼牆，背面可能藏蝨。（陳展希攝） 【藏蝨黑點】7.竹籐產品質地雖涼快，但編織結構多空隙，又方便接觸人類，故床蝨愛在竹蓆床產卵。而籐椅因經常有人「坐低又起身」，引起床蝨不安，產卵機會較低。（陳展希攝） 【藏蝨黑點】8.木蝨會藏在窗簾布角落及頂部，處理時要整張脫掉拆下鐵勾檢查。（陳展希攝） 【藏蝨黑點】如感染時間長，近床的書、照片、月曆等都會成為藏匿點，紅白藍膠袋及不織布袋很易爬，亦會吸引木蝨躲藏。（陳展希攝）

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文章授權轉載自《香港01》