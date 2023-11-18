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香江風情／香港遭遇「床蝨危情」

聯合報／ 香港特派員李春
香港高度戒備床蝨入侵，在香港國際機場向入境旅客派發宣傳單，提醒旅客注意並防範。（取材自港府新聞處）
香港高度戒備床蝨入侵，在香港國際機場向入境旅客派發宣傳單，提醒旅客注意並防範。（取材自港府新聞處）

有專欄作家說香港已垷「床蝨危機」，此說可能有誇張，說香港遭遇「床蝨危情」比較實在，那一是床蝨蝨情，確實有了苗頭；一是香港人有了情緒，人人自危。

床蝨危情，最早九日出現在社交平台，那天流傳一張懷疑是在香港機場快綫列車上的床蝨照片，引發港人關注，港鐵公司次日表示，接到乘客通報隨即派員上車檢查但未發現，公司即時作徹底檢查及清洗。又過了一個星期，再有人上傳圖文指，圖是被拍死且有血跡的疑似床蝨，文是九巴雙層巴士還附有車牌號和行駛路線，九巴公司回應，檢查沒有發現床蝨，但全面高溫消毒和深層清潔。

事到近兩天，又有新發展，有人在網上說是其所在的公司，「公司床蝨爆到七彩」，因發現公司椅邊疑似有床蝨及蝨卵。這事帖文者說他非常崩潰，網上香港人是七嘴八舌，高度緊張，大意是現在的發現進入了公司，同樣也可以進到家庭，而且蟲已生卵，就會「開枝散葉」了。於是各種各樣的言論出來，有人說不敢出門旅行了，有人說怕公司有蟲不敢上班，還有人擔心耶誕快到了，蟲情肆虐，會毀過耶誕的計畫。

香港每到出現危情，就會有很多專家現身，今次「床蝨危情」來了，自不例外，目前已有現身的，有香港皮膚科專科醫生告訴人們，被床蝨過度重複叮咬吸血，極端情況下甚至可引致貧血。被咬後皮膚通常會出現丘疹或丘疹性蕁麻疹，嚴重者會出現大水泡，甚至誘發過敏性休克、繼發性細菌感染。令人聽了更怕，好在有化學博士推一款僅售三港元的滅蟲藥，指其滅床蝨與售價數百元的滅蝨藥效果一樣。

星期五有正牌滅蟲專家現身，是香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強。他估計有可能旅客將床蝨帶到車廂，但車廂經消毒後，毋須太擔心，床蝨是衛生問題，並非病害。除建議使用香茅油及蚊怕水等驅趕床蝨，他還說床蝨難以在平滑的布料爬行，建議在天氣轉冷時，穿上皮質或膠質等平滑物料的外套，避免穿針織衣服。

聽了陳偉強建議，不知稍後香港會不一街人都是皮衣太空服。

香港 皮膚科 太空

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