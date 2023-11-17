快訊

新北耶誕城為何非要辦在板橋？ 眾人曝1關鍵：其他地方誰想去

逃出又返火場拿東西？台中神岡工廠大火尋獲焦屍...父認出「是25歲次子」

電動車需求放緩退燒？銷售數字繼續成長問題出在哪

短裙女子過馬路「望錯方向」下秒被車撞到起飛片瘋傳 網友認出事地在澳門

香港01／ 撰文：夏洛特
網傳澳門1名穿短裙的長髮女生橫過馬路時「望左再望右」，遭右邊駛至的汽車撞飛。（FB影片截圖）
網傳澳門1名穿短裙的長髮女生橫過馬路時「望左再望右」，遭右邊駛至的汽車撞飛。（FB影片截圖）

無論是行人還是駕駛者，也應該仔細留心路況！日前有直擊車禍行車記錄器影片在網上瘋傳，只見1名穿裙子的長髮女生橫過馬路時，只希望向左邊留意對面行車線的車輛，卻沒有察覺眼前右邊有車輛駛至，結果踏前一步即被汽車猛撞至飛倒地，久久未能起身。有網友認出事發地點是在澳門，又指裙子女雖大意「望錯方向」，但認為涉事汽車車速頗快，指司機亦有責任留意行人狀況，避免發生車禍。

從網上流傳的行車記錄器影片的顯示資料可見，車禍發生於（16日）上午11時33分，1名身穿黑衣服黑裙子的長髮女子欲橫過馬路時，被1輛白色汽車撞飛倒地。當時女子拿著手機穿過停泊路旁的汽車之間，準備越過雙線雙行、即2條行車線走到對面街的酒店，惟的頭部轉向顯示是望向對面車線左方駛來的車輛，卻沒留意近在眼前的馬路會有汽車從右方駛至。

下一秒女子踏出一步，即被右方駛至的汽車撞到飛起。（FB影片截圖）
下一秒女子踏出一步，即被右方駛至的汽車撞到飛起。（FB影片截圖）

女子再踏前一步，即被右方高速駛至的白色汽車撞到極點，再飛跌重摔在地上，之後疑似被撞暈不能動彈。白色車男司機急剎后慌忙下車查看女子情況。附近亦有途人聞聲駐足觀看，但暫未知女子傷勢之後續情況。

拍下事發過程的行車記錄器影片在網上瘋傳，並轉載到香港的社交網站，並引來網友熱議，有人認為挨撞女子過馬路前沒有仔細觀察路況才釀成意外，「都不看右邊！這樣過馬路該罵了」 、 「這些車右邊來他望左邊，吹漲！」、「過馬路一定要前後左右望曬」；但亦有網友認為白色車司機同樣有責任，「車子也很快的」、「看看對面線的車速一比較就明顯過快，在這樣的街仔開車也這麼快，駕駛態度很有問題」。不過，有網友就認為涉事車輛車速合理，「是不是要下下行20（公里時速）才叫良好駕駛態度嗎？」、「不說一個女孩老奉過馬路，走來說人揸得快」 。

延伸閱讀：

歐盟預期12月下半月審批輝瑞與莫德納疫苗

巴西總統拒購中國製疫苗　另一場疫苗民族主義之爭

文章授權轉載自《香港01》

行車記錄器 車禍 女生

延伸閱讀

中正橋台北往新北全面改道新橋　18日中午起將採2階段通行！

藍白協商達6共識 陳學聖：相信往合的方向走

【即時短評】拜習將美中關係往好方向回推？ 仍待核實

影／驚悚！車在國道故障 乘客下車幫放標誌竟被撞飛死亡

相關新聞

短裙女子過馬路「望錯方向」下秒被車撞到起飛片瘋傳 網友認出事地在澳門

無論是行人還是駕駛者，也應該仔細留心路況！日前有直擊車禍的行車記錄器影片在網上瘋傳，只見1名穿裙子的長髮女生橫過馬路時，只希望向左邊留意對面行車線的車輛，卻沒有察覺眼前右邊有車輛駛至，結果踏前一步即被汽車猛撞至飛倒地，久久未能起身。有網友認出事發地點是在澳門，又指裙子女雖大意「望錯方向」，但認為涉事汽車車速頗快，指司機亦有責任留意行人狀況，避免發生車禍。

兩岸青年當代藝術文化創意展 四藝術類別碰撞

兩岸企業家峰會年會14日在南京開幕，年會期間，為鼓勵兩岸青年藝術家，「金甌無缺－海峽兩岸青年當代藝術文化創意展」同期舉辦...

緬北電詐集團遭重擊！緬甸16日揪出「明氏家族3巨頭」移交大陸

緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，隨著大陸與緬甸加大聯合執法力度，緬北電詐家族近日陸續被破獲，除了「四大家族」中...

才出席拜習會…山西煤業大火釀26死 習近平隔海指示究責清查維穩

針對山西省呂梁市永聚煤業辦公樓今晨大火造成26死、38傷，剛出席舊金山「拜習會」的中國國家主席習近平隔海指示，要求嚴肅究...

增至26人遇難！山西永聚煤業大樓失火 陸媒指該企業多次遭行政處罰

中國山西省呂梁市永聚煤業公司一棟大樓今天早上發生嚴重的火災事故，截至下午2時許，已有26人罹難，起火原因正在調查。有媒體...

山西呂梁一煤業公司傳火警 已導致25人不幸罹難

據北京青年報和央視新聞報導，山西省呂梁市一家煤業公司的辦公大樓16日上午7時左右突然傳出火警，截至16日中午，罹難人數已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。