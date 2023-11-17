短裙女子過馬路「望錯方向」下秒被車撞到起飛片瘋傳 網友認出事地在澳門

無論是行人還是駕駛者，也應該仔細留心路況！日前有直擊車禍的行車記錄器影片在網上瘋傳，只見1名穿裙子的長髮女生橫過馬路時，只希望向左邊留意對面行車線的車輛，卻沒有察覺眼前右邊有車輛駛至，結果踏前一步即被汽車猛撞至飛倒地，久久未能起身。有網友認出事發地點是在澳門，又指裙子女雖大意「望錯方向」，但認為涉事汽車車速頗快，指司機亦有責任留意行人狀況，避免發生車禍。

從網上流傳的行車記錄器影片的顯示資料可見，車禍發生於（16日）上午11時33分，1名身穿黑衣服黑裙子的長髮女子欲橫過馬路時，被1輛白色汽車撞飛倒地。當時女子拿著手機穿過停泊路旁的汽車之間，準備越過雙線雙行、即2條行車線走到對面街的酒店，惟的頭部轉向顯示是望向對面車線左方駛來的車輛，卻沒留意近在眼前的馬路會有汽車從右方駛至。

下一秒女子踏出一步，即被右方駛至的汽車撞到飛起。（FB影片截圖）

女子再踏前一步，即被右方高速駛至的白色汽車撞到極點，再飛跌重摔在地上，之後疑似被撞暈不能動彈。白色車男司機急剎后慌忙下車查看女子情況。附近亦有途人聞聲駐足觀看，但暫未知女子傷勢之後續情況。

拍下事發過程的行車記錄器影片在網上瘋傳，並轉載到香港的社交網站，並引來網友熱議，有人認為挨撞女子過馬路前沒有仔細觀察路況才釀成意外，「都不看右邊！這樣過馬路該罵了」 、 「這些車右邊來他望左邊，吹漲！」、「過馬路一定要前後左右望曬」；但亦有網友認為白色車司機同樣有責任，「車子也很快的」、「看看對面線的車速一比較就明顯過快，在這樣的街仔開車也這麼快，駕駛態度很有問題」。不過，有網友就認為涉事車輛車速合理，「是不是要下下行20（公里時速）才叫良好駕駛態度嗎？」、「不說一個女孩老奉過馬路，走來說人揸得快」 。

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文章授權轉載自《香港01》