BBQ婉拒讓出半張桌子 夫婦全程站在他們身後1小時壓力大

去BBQ都想搭桌子？有港媽日前和家人到大埔郊野公園燒烤，遇上一對夫婦將車停在他們旁邊，禮貌地要求他們讓出半張桌子。港媽覺得奇怪，因為對面馬路已有桌子和爐，加上家人有需要使用，於是婉拒要求。怎料該對夫婦全程站在他們身後，「抱一下親一下，聊聊天」，而且車輛就停在他們身旁，令他們很大壓力。直至1小時後有前方有人離開，他們才使用那個空出的爐和桌子，原來對方是一行有4人。

許多網友稱第一次聽到去燒烤時有人要求搭桌子，認為如果現場有空桌沒理由要讓，發文者後來透露更多細節，網友推測該對夫婦真實目的，可能是「看你們是好人會轉讓桌子給他們」。

港媽在親子王國討論區分享奇怪經歷，稱「郊外燒烤被人叫讓半張桌子」，她日前和家人到在大埔三門仔附近的郊野燒烤，正常是一個燒烤爐配一張桌子。他們在桌面鋪好桌墊、食物和餐具後，齊齊坐在燒烤爐燒食物時，突然有對夫婦靠近，「叫我們讓半張桌子給他們」，但語氣是有禮貌的。

由於她們不想和別人同桌進食便拒絕，好奇詢問網友遇此情況會否讓桌，又強調當時對燒烤爐對面的馬路其實有空置的爐和桌子，但該對夫婦的車停在他們燒烤爐旁邊，隨後發現對方是一行有4個成人。

網友也覺得該對夫婦的要求很奇怪，猜測是否發文人的桌子有樹蔭遮擋太陽。發文者補充說，她示意家人要用整張桌而婉拒後，對方全程站在他們後面，「然後又擁抱一下親一下，聊聊天這樣」。直至約1小時後，前面一張桌子有人離開，夫婦即用那個空出來的爐，「他的車位置附近我們都很有壓力！可能我們這邊全部都有樹陰」，對方覺得車在旁邊拿東西較方便，對面馬路的桌子有樹蔭覆蓋，但會曬到太陽。

許多網友第一次聽聞有人要求BBQ搭桌子，「讓半張桌子意思是不是讓上半個爐啊？」、「想要好位置應該早點出門口來找桌子」、「他想給你壓力，你們更要管他呢」、「站在原地盯著你們1個小時？」。

有人認為如果未開爐，對方又有禮貌，可能會讓出爐和桌子，但正常現場有空桌都不會讓，「不知道對方什麼人，讓了總是要盯著自己的財物」、「說就說讓一半，一會兒整班人來坐了，叫又不走，不必煩」。有留言指夫婦行為是在施加壓力，揶揄4個大人都不願行多步，推測實情是「博你們好人會轉桌子給他們」。

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文章授權轉載自《香港01》