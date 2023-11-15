老闆臨時下班前開會...霸氣下屬1句話拒絕 網友大讚

即將收工才接獲上司通知要開會，身為打工仔大多只能「被迫接受」。有網友在網上發文，指上司臨時下班才召集會議，1名同事竟霸氣表示「要回家沒空」拒絕，令上司當場未能反應。網友紛紛留言，大讚「到點即先走是打工仔正確工作態度」、「工作生活平衡」，更有人笑說該同事是「偶像」。

有網友投稿至facebook專頁「奴工處」，指有日即將收工之際，上司突然通知一眾同事開會。正當大家也做好加班準備時，其中1名同事沒有忍氣吞聲，反而理直氣壯直指「要回家沒空」，令上司「啞了站在原地」。發文人大讚該同事「好有型」，笑說「搞到我好仰慕這同事」。

多名網友紛紛留言討論，有人笑說該名霸氣同事可能要承擔後果，「第二日變成舊同事」，但更多人大讚「到點即先走是打工仔正確工作態度」、「工作生活平衡」、「偶像」、「回他一句『下次請早』才霸氣」、「這些老闆不能縱容」。

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文章授權轉載自《香港01》