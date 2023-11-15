同根同源 閩台城隍文化研討會福州舉行

我主張恐怖資本主義的體現是透過數位圈禁、族裔──種族化的貶低，也透過物質性的剝奪。我展示了城市的科技生活如何把維吾爾族拉進市場經濟，也拉進一場讓人在都會社會中易於辨識的任務中；另一方面，同一種科技生活也把維吾爾族拉向了新形態的伊斯蘭「正行」 （orthopraxis；正確的作法）與身分認同中。這些剝奪與重新定位的力量，催生出各種形式不同且相互競逐的自我塑造，以及各種能讓自己被察覺的手段，而這些不同的形式與手段，又把他們拉往了相互競爭的方向。

2023-11-15 09:29