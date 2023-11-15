聽新聞
test
0:00 / 0:00
同根同源 閩台城隍文化研討會福州舉行
城隍是古代神話中守護城市的神，城隍文化也是兩岸民間眾多宗教信仰的重要內容之一。金門浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸14日在福州表示，兩岸城隍信俗同根同源，近年來閩台城隍文化交流逐漸增多，誠邀大陸組團赴金門，深化兩岸宗教和民俗文化交流。
當天「閩台城隍文化研討會」在福州舉行。台灣十多座城隍廟近百名代表及信眾參加。
中新社報導，地處福州的福建都城隍廟歷史悠久，鼎盛時期管轄「十二府州」，其中就有「台灣府」。據「澎湖馬公城隍廟志」記載，台灣有95座大小城隍廟，均奉福建都城隍為祖廟。台灣與福建城隍一脈相承，香火同爐，同根同源。福建都城隍祖廟成為連接台灣信眾鄉情的重要紐帶。
福建師範大學社會歷史學院博士生導師、福建省閩台宗教和民間信仰研究中心主任林國平表示，福建都城隍廟歷史悠久，沉澱深厚，進一步弘揚福建城隍文化有助推動兩岸文化交流。
福州市常務副市長張定鋒表示，該市將積極推動兩岸民間交流，歡迎廣大台胞們「登陸」投資興業，促進兩岸文化和經貿融合發展。
包括台灣城隍廟聯誼總會及鹿港、嘉義、金門等地城隍廟組團參加，馬來西亞信眾前來進香，福建廈門城隍廟、集美霞城城隍廟、漳浦縣城隍廟、長泰縣城隍廟、華安縣城隍廟、東山縣城隍廟、詔安縣城隍廟等參與。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言