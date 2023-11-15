杭州文博會 下周四開幕

第十七屆杭州文博會將於11月23日至27日在杭州白馬湖國際會展中心舉行。本屆文博會參展參會國家和地區首超60個，將集納5000餘個國內外品牌參展。其中，40%的展品為全球範圍限量款，75%的國際品牌為首次進入中國市場。

中新社報導，第十七屆杭州文博會組委會13日召開新聞發布會，會上宣布，本屆文博會緊扣「創意杭州．聯通世界」的主題，以「WOW，杭州！」為口號，採取「線上+線下」、「展覽+論壇」相結合的方式開展。

在線下展陳方面，此次設置了「國際潮品館」、「美好傳承館」、「城市印象館」、「新生力量館」、「未來無界館」等五大特色館和多個專區，為廣大觀眾提供全新的一站式逛展體驗。

國際化是杭州文博會的特點之一，本屆文博會國際展區展示面積首次突破總展示面積的50%，集聚法國、西班牙、義大利、英國、荷蘭、德國、丹麥等國家的超500個頂尖文創品牌以及部分博物館、藝術院校和藝術家，其中奧地利、比利時、智利等國家是首次參展。

在展覽之外，本屆文博會還通過論壇等方式，邀請業界大咖共探行業發展前沿，將聯合清華大學、浙江大學、中國傳媒大學、中國美術學院等中國知名高校，邀請法國、義大利、保加利亞等國家知名博物館館長和眾多國內外行業專家共同參與，圍繞文化傳承創新、數智文化發展等文創行業前沿話題，開展各類論壇活動。