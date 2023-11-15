北京高校考古課 圓明園挖遺址

經過兩個多月的發掘，圓明園澹泊寧靜遺址附屬建築—翠扶樓的主體建築，被完整揭開面紗。而從今年9月起，來自首都師範大學、北京聯合大學等高校（大學）的大學生就走進這片遺址，深度參與了此次考古發掘工作。高校學子在田野實踐中學到鮮活的知識，領略了考古的魅力。

位於圓明園西北部的澹泊寧靜遺址，首師大文物與博物館專業研二學生全洛辰，正蹲在一條道路遺跡旁，埋頭工作。她先用手鏟輕輕刮平鵝卵石上方的土層，再換竹簽對石頭間隙進行精細清理，最後拿刷子掃去浮土。「發掘翠扶樓門口的台基和散水時，這條曾經的小路被偶然發現。」全洛辰回憶，「最開始土都是濕的，要耐心等待其晾乾後，再進行清理。」隨著精細的逐層發掘，道路上鋪的鵝卵石和殘存的方磚一點點顯露出來。

沿著道路遺跡向東走，翠扶樓東側建築基礎結構逐步展現出來—與設計圖所繪一致，翠扶樓東、西兩側建築由走廊連接，東側為三間房屋附帶一間小屋。

北京聯大文物與博物館專業研二學生楊秀澤，全程參與了東側房屋的發掘工作。「很多都是書本上學不到的知識，比如在考古現場布探方，看似簡單，實際操作中可能連正南正北都找不好。」楊秀澤說，布探方就是以方格為單位分工發掘，「後來現場的考古老師教我用地質羅盤儀定位，這才確定了探方南北的精確位置」。

眼下，隨著考古發掘工作的持續推進，圓明園澹泊寧靜遺址主體建築「田字房」基址和皇家稻田遺址已被完整發掘。「根據史料記載，澹泊寧靜周邊曾種植大片皇家稻田，清代皇帝每年會在這裡舉行親耕儀式。我們推測，翠扶樓可能就是當時皇帝喝茶、歇腳的一處樓閣。」北京市考古研究院副院長張中華介紹。

開在發掘現場的沉浸式考古課，讓大學生收穫良多。楊秀澤說，自己正在撰寫實習報告，未來希望走進更多考古工地和博物館，參與更多考古實踐。