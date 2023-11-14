女學生控遭襲胸、摸腰 法院判狼師「所有罪名不成立」理由曝光

何文田某中學的數學男教師，被指在校內非禮4名女學生，包括把手放在女學生腋下觸碰其胸部、藉機抓壓她們腰部等。教師否認13項非禮罪受審，案件今（14日）在區域法院裁決，法官練錦鴻指被告為人師表，行為理應檢點，惟其教學方式過度親暱，失諸輕佻，但認為各事主幾乎如出一轍的指控難以成立，她們亦適逢是在要求換老師才提起這些事件，因此裁定被告所有罪名不成立。

被告YYW（32歲）被控於2021年11月至2022年9月期間，在何文田某學校，2度非禮女童X、3度非禮女童Y、5度非禮女童Z及3度非禮女童J。4名女童案發時介乎15至17歲。

被告為人師表行為應要檢點

練官裁決時指，證供顯示被告為要和事主J交換IG奪去其手機，J欲搶回手機但遭被告抓壓腰部，另曾用手掃J的手背及手掌。練官表示，被告為人師表，行為應要檢點，不應令人產生誤會，他與學生嬉戲時觸及對方手部，確是有失莊重，不知避嫌，為旁觀者不取。被告接觸J的地方並非與性有關的私隱部位，故不構成猥褻意圖，但這當然不代表被告可以任意接觸他人身體。

或令學生不悅但不構成非禮

練官相信被告會用手用筆篤學生手臂、肩膀及背部，亦會為了與學生打成一遍，搶去學生手機以與對方交換社交媒體帳號，這些行為失諸輕佻，不應效法，亦會引起學生不悅及不適，但不構成非禮，充其量只能接納其教學方式和態度過度親暱。

各事主指控幾乎如出一轍

練官續指，各事主的指控幾乎如出一轍，在相同之處都極度含糊，亦是大同小異，並同樣是指稱被告趁她們伏案做練習時，將手攝入其腋下觸碰乳房附近，但若被告當時是站著的，事主則是坐著的，他要用手指「桶」向坐著事主的腋下，在物理上似乎有點困難。

有學生在場多次發生近乎不可能

此外，練官指事主指稱被非禮時，均有其他學生在場，若要在這種情況下侵犯學生比較困難，多次發生更是近乎沒有可能。再者，事主對被告行為逆來順受，沒有投訴，即使在場其他同學也沒有指出及或反應。

事主正要求更換老師

練官續指，適逢事主作出投訴之時，就是要求換走被告。當時部份事主向副校投訴被告教學方式有問題，要求把他換走，但當副校表示更換老師會有行政困難時，事主便說被告動手動腳之事。雖然沒有證據顯示事主為換老師作出理由，惟這亦是考慮因素之一。

練官總結，事主的部份投訴可能屬實，她們不滿被告教學方式及態度過於親暱，但綜合而言，控方仍未能證明證明被告曾作出指稱非禮行為，遂裁定被告罪名不成立。

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文章授權轉載自《香港01》