中歐班列東通道 今年破5000列

駕車撞死人獲判無罪？中國大陸河南鄭州1名男子2019年駕駛期間，輾死了躺在停車場閘杆下的老婦，老婦家屬要求法院判處司機死刑並賠償400萬人民幣（約新台幣1772萬），至今年5月一審宣判司機無罪。案件之後上訴，法院二審認為，死者本身行為亦存在過錯，「不宜苛求駕駛人員對此做到提前預判或賦予過高的注意義務」，維持司機無罪原判，駁回上訴。司機知悉判決非常高興，指「法律給予了公正的裁決」。

2023-11-13 17:04