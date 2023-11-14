中歐班列東通道 今年破5000列
中國鐵路哈爾濱局集團有限公司（以下簡稱哈爾濱局集團公司）11日發佈消息稱，截至當日，中歐班列東通道滿洲裡、綏芬河、同江鐵路口岸今年累計通行5087列，運送貨物54.3萬標箱，同比分別增長4.1%、16.4%，班列數量持續保持高位運行。
中新社報導，今年以來，中國外貿運行穩中有進，跨境貨物運輸需求旺盛，中歐班列的穩定開行有力拉動了外貿增長。滿洲里鐵路口岸今年連續10個月入境回程班列通行量超200列，目前已成為中國出入境中歐班列最多的口岸之一。
進入四季度，綏芬河鐵路口岸積極配合海關等部門開展「鐵路快通」業務，優化艙單審核，加快貨物入站、換裝作業、運輸等環節。 10月底，同江鐵路口岸正式開通中歐班列回程線路，實現出入境雙向貫通，入境回程班列線路主要覆蓋黑龍江、吉林、遼寧等地。 今年前三季度，東北三省中歐班列開行數量均實現穩中有升，鐵路部門充分發揮口岸區位優勢，通過推動鐵路基礎設施建設，進一步擴大東北地區進出口貿易規模，深度融入共建「一帶一路」，在暢通國內大循環、聯通國內國際雙循環中發揮更大作用。
今年年底，濱綏鐵路綏芬河至國境線區段改造工程有望開工建設，該項目將有效改善既有線路運行坡度大、曲線半徑小，列車運行速度較低等問題，大幅提高中歐班列通行速度，中國邊境地區路網結構將得到進一步完善，對提升中歐班列綜合保障能力具有重要意義。
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