吸引外籍人士 北京上海居首

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2023杭州國際人才交流與項目合作大會12日開幕。2022年度「魅力中國—外籍人才眼中最具吸引力的中國城市」主題活動成果—中國城市外籍人才吸引力指數在會上發佈，北京、上海、廣州、杭州、深圳位列吸引力指數排名前五位。 　　中新社報導，「魅力中國城市」基於中國城市外籍人才吸引力評價指標體系，面向在樣本城市工作生活的外籍人才問卷調查，從工作滿意度、生活便利度、環境友好度三個維度對外籍人才的評價進行指標量化分析。

此次活動共篩選了42個樣本城市，累計回收有效問卷6095份。根據結果顯示，北京、上海、廣州、杭州、深圳、蘇州、青島、南京、成都、重慶、廈門、常州、長沙、濟南、西安、寧波、昆明、長春、武漢、佛山位列2022年度城市外籍人才吸引力排名前二十位。

北京 深圳

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