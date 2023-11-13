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男子駕車輾死老婦1原因被判無罪 他高興讚：公正的裁決

香港01／ 布萊恩
大陸河南鄭州1名男子2019年駕駛期間，輾死了躺在停車場閘杆下的老婦，近期獲法庭判無罪。圖／擷自《香港01》
大陸河南鄭州1名男子2019年駕駛期間，輾死了躺在停車場閘杆下的老婦，近期獲法庭判無罪。圖／擷自《香港01》

駕車撞死人獲判無罪？中國大陸河南鄭州1名男子2019年駕駛期間，輾死了躺在停車場閘杆下的老婦，老婦家屬要求法院判處司機死刑並賠償400萬人民幣（約新台幣1772萬），至今年5月一審宣判司機無罪。案件之後上訴，法院二審認為，死者本身行為亦存在過錯，「不宜苛求駕駛人員對此做到提前預判或賦予過高的注意義務」，維持司機無罪原判，駁回上訴。司機知悉判決非常高興，指「法律給予了公正的裁決」。

陸媒《紅星新聞》報導，事發2019年11月25日，74歲趙姓老婦與多人到大陸河南鄭州鐵路局科研所表達訴求，其間趙婦稱「有人打她」，報警處理，鐵路公安趕到現場，而趙婦因「腰痛」躺在停車場閘杆內側。同日下午1時50分，張姓男子駕私家車進入大門時，碾死了當時躺臥在地的趙婦。

張姓男子事後因涉嫌「過失致人死亡罪」被拘捕起訴，同年12月7日，鄭州鐵路運輸法院開庭審理，趙婦家屬要求判張姓男子死刑，並賠償400萬人民幣（約新台幣1772萬），檢察院則建議判張姓男子有期徒刑2年半。不過張姓男子認為，老婦故意躺在地上堵門，現場處理糾紛人員也沒有任何提示，形容自己也是本次意外事件的受害者。

案件引起社會熱議，到今年2023年5月11日，一審判張姓男子無罪。至於案件民事賠償責任部份，法院認為趙婦有重大過錯，須承擔60%責任，而張姓男子和當時門口警衛所屬單位的鄭鐵經開集團公司，各須承擔20%責任。

案件隨後上訴，二審於今年9月21日開庭。辦案機關進行了新一組偵查實驗，隨機選取7人，讓每人頭戴錄影機駕駛涉案車輛，在偵查人員陪同下，模擬張姓男子案發時行車路線，門口則有3位偵查人員模擬出事時站位和移動軌迹，實驗結果顯示，7人中有4人撞上模擬物，其中2人稱「完全看不見」。

法院認為，參與偵查實驗的7名駕駛員，身高、車速、駕駛習慣、駕駛心態以及轉彎角度均不同，自動識別車牌起落架前方3名實驗人員站立位置、避讓時間亦不完全相同，造成此次偵查實驗與案發時張姓男子駕駛情況存在差異；雖然結果顯示3名駕駛員看見障礙物並停車，4名駕駛員撞上障礙物，但該結果對本案僅有參考作用，不足以認定張姓男子構成犯罪。 二審維持無罪判決。法院更稱「不宜苛求駕駛者提前預判」。

法院續說，事故發生地在進入單位大門前有一定坡度，車輛進入單位大門時車頭亦被抬高，受害人趙婦自行躺在行車通道行為本身已存在過錯，客觀上「超出社會一般人預見範圍」，而張姓男子駕駛時無明顯違法，受外界因素干擾阻擋視線，無法預料會有人躺臥在地，相關人員亦沒有採取有效措施制止老婦行為，故認為張姓男子「客觀上不存在疏忽大意的過失」。

法院又指，此案是多種因素導致的「意外事件」，「不宜苛求駕駛人員對此做到提前預判或賦予過高的注意義務」。最終二審駁回上訴，維持原判，即張姓男子無罪。

張姓男子知悉判決表示非常高興，指4年來一直堅信自己無罪，最終有好結果，形容「法律給予了公正的裁決」。他又說，會盡快調整心態，回歸正常生活，努力工作照顧家庭。

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文章授權轉載自《香港01》

鄭州 停車場

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