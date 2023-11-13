西雙版納植物園 傳承傣族民族醫學

因豐富的自然資源和民族文化，近年雲南西雙版納成為熱門旅遊目的地，其中，兼具科學研究、物種保存與科普教育功能的「中國科學院西雙版納熱帶植物園」成為一大賣點，全園收集活植物1萬3,000多種，是大陸收集物種最豐富的植物園。據相關負責人表示，得益於傣族先人留下的「竜林」綠色遺產，植物園還保存了最完整的各民族藥用植物，更好的傳承民族醫學。

西雙版納熱植物園位於雲南西雙版納州猛腊縣猛侖鎮，由大陸著名植物學家蔡希陶於1959年領導創建，佔地面積約1,125公頃，收集活植物1萬3,000多種，包括38個植物專類區，和保存有一片原始熱帶雨林，是中國大陸國面積最大、收集物種最豐富、專類園區最多的植物園，也是世界上戶外保存植物種數和公開展示植物類群數最多的植物園。

同時，園內還設熱帶雨林民族文化博物館，包含熱帶雨林和民族森林文化等展廳，展示西雙版納各族人民與熱帶雨林關係密切、和諧共處，共同發展的生態理念。其中，在博物館一旁的南藥園，占地50畝，收集保存藥用植物近500種，為一個以保存南藥、傣藥、哈尼藥為主的民族藥用植物資源收集區，提供科研材料和科普教育素材。

來自傣族的植物園相關負責人受訪指出，傣族醫藥是中國四大民族醫藥之一，具有系統性的醫學理論和豐富臨床經驗，也是傣族文化的重要組成部分；與此同時，傣族人有祭祀「竜林」的文化，每個寨子旁都會有一片高大的森林，也是先人的墓地，平時嚴禁進入伐木、破壞，在物種多樣性保護上發揮重要作用，也為如今西雙版納植物園完善藥用等各類植物收集作出貢獻。