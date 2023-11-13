博物館文創日曆 迎2024

【大陸中心／綜合報導】距2024年還有不到兩個月時間，大陸不少博物館已經加入新一年的「日曆大戰」。近日，《故宮日曆》、《國博日曆》、《敦煌日曆》等多款2024年博物館日曆產品陸續上市，文創日曆如同一座座「紙上博物館」，讓深厚悠久的文化進入尋常百姓的生活之中。

2024年是農曆龍年，龍元素自然牢牢占據了博物館明年日曆產品中的「C位」。已連續出版15年《故宮日曆》的北京故宮博物院，日前推出4款《故宮日曆》家族系列。其中《故宮日曆．2024年．生肖版》共收錄93件龍文物圖片，包括金龍藻井、屋簷走獸、龍椅、建築彩畫等，充分展現紫禁城中的龍元素，堪稱了解故宮博物院藏龍文物的「百科全書」。

《國博日曆2024》首月內容聚焦「中華圖騰—中國古代龍文化」，選取中國不同歷史時期的龍文化、龍元素，向讀者介紹人類蒙昧時期的龍圖騰崇拜、秦漢時期的祥瑞之兆、明清時期的皇權象徵等知識。《敦煌日曆2024》，收錄了309幅實景壁畫和57幅專家臨摹復原作品，一日一圖，均由專家精選並解讀。

多家博物館文創日曆還引入互動玩法。蘇州博物館推出秘色瓷蓮花碗DIY拼插日曆，可自行拼插出蓮花碗放置在日曆挖空的窗中，秒變立體畫框。南京市博物總館的《金陵繁華錄搖搖曆》組裝完成後，只需轉動搖杆裝置，翻轉的葉片便會呈現出清代宮廷寫實風俗畫《金陵圖》的畫面。

在科技的助力下，日曆中的文物還能「衝」出紙張，變得靈動鮮活。《故宮日曆．2024年．書畫版》每季度精選一幅名作，將其製作成約半分鐘的AR動畫，讓鳥兒「飛」起來、魚兒「游」起來、文物「活」起來。