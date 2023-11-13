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德陽非遺 進博會展丰采

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
綿竹年畫是大陸四大年畫之一，圖為綿竹年畫展位。圖／本報四川德陽傳真
綿竹年畫是大陸四大年畫之一，圖為綿竹年畫展位。圖／本報四川德陽傳真

在剛剛閉幕的第六屆中國國際進口博覽會（簡稱「進博會」）上，為了充分發揮人文交流的平台功能，主辦方特別設置了展示活動、公益演出兩大類人文交流活動。其中，來自四川省德陽市的德陽雜技團演出兩場、每場4個節目，將德陽城市風采、特色魅力以及傳承創新國家級非物質文化遺產成果貫穿其中，大受好評。

在進博會中央大舞台的展演中，三星堆太陽神鳥、綿竹年畫、雜技等德陽特色表演和傳承創新國家級非物質文化遺產成果貫穿其中，向參加進博會的全球客商，展現了德陽深厚的歷史底蘊和獨特魅力，向五湖四海的朋友們遞出了「世界三星堆、天府後花園」的城市名片，不斷推動交流合作邁上新台階。

與此同時，在進博會人文交流─非物質文化遺產展區，德陽市傑慧糧油有限公司、四川甲爾文化有限公司展銷中江掛麵、綿竹木版年畫等德陽非遺產品，吸引了眾多中外客商駐足體驗購買。據悉，綿竹年畫是大陸四大年畫之一，在2002年入選首批非物質文化遺產項目；中江掛麵則是大陸國家地理標誌產品、四川省非物質文化遺產。

遺產 標誌 舞台

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