快訊

蚊蟲多還有灰塵！他質疑「陽台重要嗎」 過來人曝優點：大加分

楊晨熙宣布懷孕喜訊！舊愛大飛反應曝光

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱…父母恐也遇害 夫已被捕

電梯吃人！商場手扶梯斷電維修突然啟動 22歲工人遭捲入慘死

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸貴州發生一起手扶梯工安事故，一名22歲工人被捲入梯內，經搶救後仍不治身亡。圖／截自《秒訊視頻》
中國大陸貴州發生一起手扶梯工安事故，一名22歲工人被捲入梯內，經搶救後仍不治身亡。圖／截自《秒訊視頻》

中國大陸貴州日前發生一起「手扶梯吞人」意外，一名22歲維修工人進行檢修時，手扶梯因不明原因突然啟動，將工人整個人捲進電梯內，當場遭絞殺慘死。

根據陸媒《秒訊視頻》報導，這起工安事故發生在貴州省貴陽市一間商場，6日商場一樓至二樓之間的手扶梯出現故障，於是找了維修公司來處理。隔天一名22歲維修工人到場修繕時，卻被突然啟動的手扶梯捲入，多名消防人員到場進行救援，但受困工人經搶救後仍不治。

影片中，該名工人整個身體被吞進手扶梯裡，僅有兩隻手臂從縫隙之間露出來，且已經嚴重發紫，場面十分驚悚。消防人員到場後，雖奮力拉著他的雙臂試圖搶救，但工人已經失去呼吸心跳，不幸身亡。

據了解，手扶梯維修時原本是斷電狀態，卻因不明原因突然啟動，導致維修工人被捲入。市場監管局工作人員表示，具體事故情況正由公安局處理，目前事故原因仍在調查中。

工安

延伸閱讀

2300元不貴！被質疑用清寒補助看演唱會 女大生怒嗆：不賣慘不行？

甜蜜約會男友竟吃別人桌上剩菜 被問還辯稱「不想浪費食物」

雙11怕花大錢？ 心理學家教你這幾招控制開銷

刷帳戶助學金從3千變「3千萬」 女大生瘋狂花錢遭逮判決出爐

相關新聞

電梯吃人！商場手扶梯斷電維修突然啟動 22歲工人遭捲入慘死

中國大陸貴州日前發生一起「手扶梯吞人」意外，一名22歲維修工人進行檢修時，手扶梯因不明原因突然啟動，將工人整個人捲進電梯內，當場遭絞殺慘死。

黑龍江屋頂坍塌3死 陸警方對11名涉案人員採取強制措施

黑龍江省內一間健身體育館6日發生屋頂坍塌事故，造成3人死亡，最新消息指出，警方已對以吳某遷為首的涉嫌造成此次坍塌事故的1...

疑虛假帶貨遭舉報 北大才女喊告職業打假人

浙江省杭州市肖先生在網絡平台購買化妝品，發現商品備案信息與宣傳不符，他找到「北大才女」劉媛媛直播間理論，稱當時說可以退款...

「520元不貴」 領助學金看演唱惹議 嗆「自己賺錢買的」

浙江廣廈建設職業技術大學一名領國家助學金的大三女學生，花520元（人民幣，下同，約71.4美元）看演唱會，遭輔導員通知刪...

河南男童深夜在家打球 樓下怒砍他全家「父死母殘兒毀容」

河南漯河市一小區近日發生一起因鄰里糾紛引發的凶案。一名男童日前晚上10時仍在家中玩球，引起樓下鄰居不滿，且勸說無效，竟提...

四川化學車氣體外洩爆炸釀2死 休息區成煉獄火海

四川省雅安市7日傍晚發生一起化學車起火爆炸。化學車先是氣體突然大量外洩，隨後就起火燃燒，讓車輛所在的高速公路休息站秒變火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。