電梯吃人！商場手扶梯斷電維修突然啟動 22歲工人遭捲入慘死

中國大陸貴州日前發生一起「手扶梯吞人」意外，一名22歲維修工人進行檢修時，手扶梯因不明原因突然啟動，將工人整個人捲進電梯內，當場遭絞殺慘死。

根據陸媒《秒訊視頻》報導，這起工安事故發生在貴州省貴陽市一間商場，6日商場一樓至二樓之間的手扶梯出現故障，於是找了維修公司來處理。隔天一名22歲維修工人到場修繕時，卻被突然啟動的手扶梯捲入，多名消防人員到場進行救援，但受困工人經搶救後仍不治。

影片中，該名工人整個身體被吞進手扶梯裡，僅有兩隻手臂從縫隙之間露出來，且已經嚴重發紫，場面十分驚悚。消防人員到場後，雖奮力拉著他的雙臂試圖搶救，但工人已經失去呼吸心跳，不幸身亡。

據了解，手扶梯維修時原本是斷電狀態，卻因不明原因突然啟動，導致維修工人被捲入。市場監管局工作人員表示，具體事故情況正由公安局處理，目前事故原因仍在調查中。