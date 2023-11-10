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港推「高才通」 愛情攻勢留人才
香港今年「搶人才」，特首李家超稱反應超過預期，呼籲介紹男女朋友給予到香港的「高才」，令他們在香港落地生根、百子千孫。
香港出生率不斷走低，加上移民潮，香港正在推行「高才通」計畫，即高端人才通行證計畫，吸引人才透過申請簽證、進入許可到香港工作。
因應這個計畫，香港昨天舉行「香港高才通人才服務協會創立典禮」。李家超出席典禮時說，今年首十個月，香港各項輸入人才計畫共收到逾十八萬份申請，當中逾十一萬宗已獲批；其中「高才通」收到約五點五萬份申請，當中逾四點三萬宗已獲批准。
李家超說，要鼓勵透過「高才通」到香港的高才在香港落地生根，百子千孫，貢獻香港，「如果可以介紹男朋友、女朋友給他們都可以，最好結婚、生孩子、買房子。」
他還說，人才是重要資源，疫後各國各地都用不同手法搶人才，以加快經濟發展，而新一份施政報告宣布擴大「高才通」計畫的大學名單，本月起增加八間，至總數一八四間院校；亦開放越南、尼泊爾及老撾（寮國）人才到香港就業，還試行「職專畢業生留港計畫」兩年。
港府勞福局局長孫玉菡在會上說，「高才通」每月平均收到逾五千份申請，而高才除了高薪和高學歷，亦非常年輕，卅歲以下占三分之一，四十歲以下占約百分之七十，五十歲以下更占百分之九十五，對面對老齡化挑戰的香港社會而言，年輕人到來非常重要。
他稱，四點三萬宗獲批的「高才通」申請，同時帶來了約四萬多名配偶或孩子，對香港社會發展帶來動力，盼未來可吸引更多人透過不同渠道到香港發展。
港府人才服務辦公室總監劉鎮漢說，東盟（東協）國家近年急速冒起，例如越南培育出不少科技人才，會不時檢視全球人才並擴闊搶人才版圖。
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