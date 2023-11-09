吃早餐不小心碰倒！她將咖啡灑一地超尷尬 店員暖心處理獲讚：10年難得一見

用心服務的員工絕對值得表揚，有網友日前於連鎖食肆食早餐，其間意外倒瀉咖啡，弄污衣服及餐桌地板。餐廳職員見狀急急幫忙清潔，完成後更再次送上1杯咖啡供樓主享用，而且過程中沒有表示不悅，令他非常感動，直言是「近10年少遇」的優質服務，決定發文讚賞。

「誰說飲食業連鎖店職工服務態度不友善？要表揚！」該名網友日前於facebook飲食群組發文，指周一（6日）早上於西灣河一間連鎖餐廳食早餐，用餐打算後慢慢享用咖啡，「誰知用紙巾擦嘴時，不小心碰到咖啡杯，弄到一桌子一褲都是咖啡」。

當下場面尷尬又狼狽，樓主指餐廳「唯一一個女店員」見狀，立即取了抹布、地拖清潔地板，同時拿了一疊紙巾給樓主，讓他於附近的座位清理衣服。直至地方和他的衣物也稍作整理後，樓主指女職員還從水吧拿了另一杯咖啡給他，「叫我小心喝」。

店員殷勤又窩心的服務令樓主大為感動，形容是「近10年少遇」。他指自己並非該店熟客，但店員面對突如其來的額外工作仍能冷靜應對，「難得她全程沒臭臉，心境平靜」，因此表明「以後會多光顧」。

帖文獲得網友讚好，紛紛建議樓主向餐廳公司反映並表揚相關員工，「其實對的，工作熱誠還有人在，讓你遇到，好的真要誇讚，我是會打電話到他的公司讚揚」、「通常我會留意對方名字或點稱呼，下次再光顧會主動打招呼」、「遇到好的服務員，當面稱讚，自己又開心，他又有滿足感」。

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文章授權轉載自《香港01》