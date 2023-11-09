2300元不貴！被質疑用清寒補助看演唱會 女大生怒嗆：不賣慘不行？

為了減緩家境清寒的學生就學時的經濟壓力，不少國家政府都會提供補助金。據陸媒《九派新聞》報導，中國大陸浙江一位領有國家補助金的女大學生，被輔導員看到自己在朋友圈發布參加演唱會一事後，而要求刪除其內容。之後她不滿的將自己與對方的聊天紀錄公布於網路，卻反被網友質疑其領取補助金資格。

報導指出，這名來自浙江廣廈建設職業技術大學的大三女學生在日前將自己參加演唱會的事情發布於朋友圈，但因女學生有領取國家補助金，因此輔導員在看到對方的朋友圈後，便立刻私訊女學生要求將其刪除，並強調「低調點，要被舉報的，我都捨不得買個演唱會的票」。

女學生卻認為，演唱會門票並不貴，只要人民幣520元（約新台幣2300元），而且她是靠自己賺錢買的，不解輔導員為何如此要求自己。然而，這並非女學生第一次參加演唱會，報導稱，有網友爆料該生在10月31日時，也曾購買過人民幣1314元（約新台幣5800元）的演唱會門票。

報導說明，女學生後來因不滿輔導員的態度，便將兩人對話發布在網路上，反而引起許多網友質疑其領補助金資格。對此，女學生表示，自己是省錢才能看演唱會，且她平時是靠實習賺取學費，也是第一次申請國家助學金二檔（每人每年可領取人民幣3000元，約新台幣1.3萬元），她怒嗆「我每天只吃一頓飯，不賣慘不能拿助學金嗎？」

面對許多網友的質疑，浙江廣廈建設職業技術大學的工作人員回應，該名女學生經過查核，確實符合申請國家輔助金的資格。

不過，多數民眾卻不買單，認為女學生不應領取補助金，「助學金是用來讓貧窮學生改善物質生活，不是讓妳省錢去看演唱會。覺得不需要助學金可以不申請，看什麼演唱會都沒人管」、「刪什麽朋友圈，應該把她從助學金名單上刪除」、「自己有能力賺錢，幹嘛還要助學金呢？」、「那是助學金，不是零用錢」。