玩大了！2男學生樓梯間比「跳遠」 1人後腦慘撞台階倒地不起
多數民眾從小就被不斷告知，走樓梯時要專心，以免踩空發生意外。近日，據陸媒《西瓜視頻》報導，中國大陸廣東省廣州市有兩男學生在校內樓梯比賽「跳遠」，導致其中一人的後腦不慎撞到台階，倒地不起。
報導稱，廣東省廣州市的兩名男學生下課時，在樓梯間比賽「跳遠」，一人跳完後再換對方跳。第一位男學生先是一次跳下四階樓梯，安全的落地，隨後另一名男孩則不干示弱的從第九階樓梯一躍而下，卻因沒站穩，讓後腦不慎撞到台階。
撞到後腦的男學生當下痛苦的摀住自己的頭，倒地不起，地板上還清楚的可見一灘血跡。一旁的同學見狀，嚇的趕緊關心好友的狀況，並立刻尋找他人協助。
新聞一出，許多網友認為受傷男童太過調皮，擔心學校會因此被對方家長提告，「學校又要倒楣了！」、「學校管理不當，老師監管不力，我好好一個孩子送來變這樣，賠錢吧」、「怪不了學校，怪他自己調皮」、「這孩子安全意識差，體育的跳遠都是跳進沙坑，他直接從台階上往下跳」、「太笨了，又蠢又笨」。
其他網友則紛紛為男孩祈禱平安，「希望孩子沒事」、「傷到大腦就完了」、「看著都疼，希望孩子平安無事，早日恢復健康」、「後腦杓啊，容易傷到大腦，太危險了」。
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