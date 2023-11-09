高速公路休息區成火海煉獄！四川化學車氣體外洩爆炸 釀2死2傷

四川省雅安市7日傍晚發生一起化學車起火爆炸。化學車先是氣體突然大量外洩，隨後就起火燃燒，讓車輛所在的高速公路休息站秒變火海煉獄。爆炸還波及一旁3輛貨車，事故造成2死2傷的悲劇。

北京日報報導，整起事件發生在7日傍晚5時，根據監視器畫面，有2名男子正在化學車上忙碌，但車體突然竄出大量白煙，煙霧的量越來越大，甚至把大半個休息站都覆蓋，不少人嚇的拔腿就跑。

而經過1分鐘左右，化學車旁的外洩氣體的量已經相當大，此時開始起火燃燒，又點燃周圍的樹木等物，沒多久就發生大爆炸，並急速橫掃四周，烈焰引燃周邊樹木，逃離中有2人也被噴射的烈焰擊倒。事故造成2人當場死亡、2人重傷送醫。

另外一段影片可見，肇事車輛上有2名男子在處理車頂上的閘閥，眼看煙霧不斷冒出，2人無法控制只好放棄逃走，沒過多久就發生爆炸。

雅安市名山區應急管理局8日通報，11月7日17時32分許，S8成名高速公路名山服務區（成都方向）內停放的一輛運輸危化品重烴的罐體洩漏引起的爆燃事故，造成2人死亡、2人受傷、3車受損。

經省市區聯合專家組現場開展技術鑑定、風險評估，川R885**重型罐式貨車裝載重烴部分燃燒，鄂FL18**重型半掛牽引車裝載黃磷罐體完整無洩漏；經雅安市有關部門監測，周邊環境空氣無明顯變化、下游河道水質未受影響。目前，剩餘重烴及黃磷罐體由專業公司進行安全轉運。事故原因正在進一步調查中。