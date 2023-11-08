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吉祥航空香港飛南京航班傳有爆炸物 急降廣東揭陽

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸吉祥航空8日一架從香港飛往南京的航班，因傳有爆炸物緊急降落廣東揭陽。此為示意圖，非新聞所提航班。（新華社）
大陸吉祥航空8日一架從香港飛往南京的航班，因傳有爆炸物緊急降落廣東揭陽。此為示意圖，非新聞所提航班。（新華社）

據大陸媒體報導報導，11月8日，吉祥航空HO1650航班，在從香港飛往南京的途中突然降落廣東揭陽，網傳疑似與爆炸物有關。

根據飛航資訊系統《飛常準》App顯示，該航班12時04分起飛，在飛行近1個小時後，於揭陽備降。

據四川日報報業集團旗下新媒體《封面新聞》報導，吉祥航空表示，該航班因「公共安全」原因，於13時05分在揭陽機場安全備降。

報導稱，該航班在按相關程序完成處置流程後，已於8日20時48分飛抵目的地南京。吉祥航空始終重視航空運行安全，並持續做好各項安全措施。

《紅星新聞》則報導，民航廣東安全監督管理局航空安全辦公室工作人員表示，網傳飛機有爆炸物為謠言，「應該是虛假匿名電話報警」。

上周六（3日），吉祥航空一架從日本大阪關西飛往上海浦東的HO1338航班也傳出，在飛機下降過程中，有一名旅客企圖打開機艙門，所幸被乘客和機組員及時發現並制止。這名24歲的男子隨後遭警方依法刑事拘留。

航班 廣東 爆炸

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