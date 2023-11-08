接短途單計程車司機說這句 乘客即開門下車沒付款惹議

計程車司機與乘客又見爭議？日前有計程車司機在社交平台發文，指在港珠澳大橋口岸計程車站排了1.5小時隊卻接了支短途單，乘客上車表示要去「海天碼頭，好近」。不過在計程車開出約40秒後，司機因不熟路故希望乘客「帶一帶路」，結果乘客竟然徑直打開車門，沒有支付車資就離去。

有計程車司機日前在Facebook群組「計程車司機資訊網Taxi」發文，稱於10月30日清晨在港珠澳大橋口岸計程車站等了1.5小時後終於上第一位，卻接到了1位短途乘客往鄰近的海天客運碼頭。不過司機因將下班，不打算重新返回口岸輪候接載乘客，故並未從職員手中取過「短途飛」，「也沒關係，反正收工做多幾十塊都空回去收工」。

從影片可見，當時為早上六時左右，司機精神奕奕向乘客問好「早安老闆」，乘客表示目的地是「海天碼頭，好近罷了」，雖然是短途，但司機未有從職員手中取過「短途飛」，乘客亦問司機是否真的不需取「短途飛」，司機就回應「不了，就收工」。司機開車駛出後，再三確認目的地，並向乘客表示「你帶一帶路，我不是很會路」，結果乘客回應「你不懂就回去吧，費X事兜來兜去」，隨即打開車門下車，揚長而去，並未支付車資。

當時司機已開出約40秒，早已駛離站頭，加上未曾取走「短途飛」，換言之是浪費了在口岸排隊時間，又未有得到任何車資。他氣憤發文，稱「這傢伙馬上跳車走，27元都沒給」。

影片引起網友關注，有人懷疑片中乘客與司機「有仇」，並建議他報警，「仇家來」、「仇家趕走你不給你排而已」、「查了Google Maps才開車，感覺像仇家」、「報警，有片有真相」。也有同行表示理解司機不取「短途飛」重新等候，「短途回來要排浮台尾，沒錢那時要等成五六部都不是容易」、「早上6點幾這個時間很尷尬，回頭回來6：50那水也未必走到」。

不過，有網友就認為乘客沒有問題，反而司機應該一早表示不懂路，「開車看不懂導航，不懂路摸什麼計程車，下車走人是對的」、「是不是人上車說去哪裡，不懂路就馬上說？不是開了車再說」、「不懂路你自己就看地圖吧！開計程車要人帶路？」。亦有網友撐司機，「叫個客人帶路沒問題，計程車不會全部路都認識！」

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文章授權轉載自《香港01》