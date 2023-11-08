驚險！布偶貓危坐欄杆外 港女1招拯救代尋主人

常言「貓有9條命」，但這種驚險情況還是1次也嫌多！有深水埗街坊日前於寓所大堂發現1隻布偶貓危坐於欄杆外，一不小心便會直墮地面，立即決定展開拯救。幸好貓咪未有反抗，其後獲安置於安全位置，由街坊代尋主人。不少網民看到貓咪安全獲救也鬆一口氣，但同時質疑飼主未有妥善照顧才導致如此危險情況出現。

「有沒有人走失貓！」有網友於facebook「天下貓貓一樣貓群組」發文，指周二（7日）下午約3時半，在深水埗澤安邨一樓層的大堂，驚見1隻灰白色布偶貓危坐於欄杆外，「一岀門看見這個畫面真膽都掉」。樓主指事發時貓咪趴於欄杆外似在休息，未有隨意走動，惟情況仍然非常危險，一不小心便有機會直墮地面，於是決定展開拯救。

由於樓主本身亦有養貓，她急急返回家中取出貓零食，幸好布偶貓「上當」，願意放下戒心享用零食，才令她有機會將貓咪抱回大堂，「其實那下怕到腳都軟，衝回進門拿了貓條和零食，讓牠放下戒心，摸下再慢慢拉牠進來，幸虧牠真的很乖不太掙扎」。

樓主坦言是首次救貓，起初也不知所措，亦無人能協助她，「我剛才還是趕往上班，保安沒理過」，幸好成功將貓帶到安全位置。不過因暫時仍未知貓咪背景，她決定稍作安置再為牠尋主人，「第一次遇到真不知道怎麼辦，家裡有驚慌貓不敢帶他進門，抱著他走了整層，大聲問過又沒人應答」。

不少網友看到布偶貓安全獲救也鬆一口氣，同時感謝樓主出手拯救，「謝謝你救了他，牠一動，小命就沒啦」、「我一眼看都嚇一驚，趴在那個位置這麼危險，謝謝你救起牠」。有同座街坊亦留言表示，當日早上已發現相中布偶貓趴於欄杆外，惟因「抱住bb」未能救貓，「我今早已經見到呀，我都有問過成層也沒人認」，其後更發現貓咪已走到其他樓層。

亦有人質疑飼主未有妥善照顧，才令貓咪有機會走失，導致出現危險情況，「晚上在走廊叫多次等人應，可能有人早上上班不小心放在貓出來」、「其實應不應該交回給這個主人，才要認真想著」、「就算還給主人，下一次就可能沒了條命，一張圖看完了也大瘋狂」。

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文章授權轉載自《香港01》