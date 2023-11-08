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優化通關手續 「中寮鐵路」昆明到永珍僅10小時

聯合報／ 記者陳政錄／雲南西雙版納即時報導
在中寮鐵路上營運的「復興號」大陸動車組。攝影／記者陳政錄
在中寮鐵路上營運的「復興號」大陸動車組。攝影／記者陳政錄

中國大陸與寮國的「中寮鐵路」自2021年底開通以來，陸續完成全程開通的國際客運列車，以及「一站式通關」手續優化，據磨憨站副站長陳昊宇表示，目前昆明南至磨憨5小時20分可達，磨丁至「萬象（台灣稱永珍，寮國首都）」3時20分可達，加上口岸通關時間，全程最快約在10小時左右，較國際客運列車剛開行時進一步縮減。

「中寮鐵路」2021年底開通，客運經停站包括昆明南、普洱、西雙版納、磨憨、磨丁、瑯勃拉邦、萬榮、永珍8個車站，但客運初期一直為分段運行，直到今年4月13日，才開通全程的國際客運列車。

在通關檢驗時，遊客採「兩地兩檢」，即列車到達口岸車站時，跨境旅客攜帶全部行李，進入出境聯檢區域，配合當地海關人員完成出境聯檢後，返回列車繼續旅行。據「中國鐵路」微信公眾號，在今年4月發布國際客運列車全程開通訊息時，旅客一次出境、入境通關時間各約需1.5小時左右，整個行程約10小時30分。

不過，隨著持續優化，陳昊宇近日受訪表示，磨憨站的「一站式通關」服務各環節用時已精確到「秒」，透過動線、手續等步驟的優化，目前旅客一次出境、入境通關時間，進一步被壓縮至1個小時左右，全程最快約在10小時左右。另，貨物運輸基本上也是24小時左右就能到達，相信隨「一帶一路」倡議推動，將有越來越多人員、貨物，透過磨憨站來往中寮兩地。

他說，磨憨站是中國大陸通往寮國唯一的國家級鐵路口岸，中國大陸主要出口電子產品、蔬菜、鮮花等，東南亞國家則運來香蕉、榴槤等優質水果和農作物產品，其中，透過冷鏈跨境物流建設，如水果冷鏈專列等，保持最好的狀態，過程就好像是作SPA。

據統計，中寮鐵路國際旅客列車開行以來，已有53個國家和地區的5.3萬名旅客乘坐動車，通過磨憨鐵路口岸往返中寮兩國，同時，也帶動這個由昆明託管的中緬邊境小鎮磨憨的運輸向綜合性開放轉型。據中國鐵路昆明局統計，今年以來截至11月3日，中寮鐵路貨運量成長明顯，累計運輸貨物1500多萬噸，其中進出境貨運量349萬噸，年增長109%，貨物運輸涵蓋寮國、泰國、緬甸、越南等多個「一帶一路」沿線國家。

目前，中寮鐵路「國際旅客列車」採取朝發夕至運行模式，每日雙向對開各1列，從大陸出發列車為「復興號」動車組，採綠色塗裝，寮國出發的「瀾滄號」則為紅白藍三色塗裝。

目前，中寮鐵路「國際旅客列車」採取朝發夕至運行模式，每日雙向對開各1列。攝影／記者陳政錄
目前，中寮鐵路「國際旅客列車」採取朝發夕至運行模式，每日雙向對開各1列。攝影／記者陳政錄
磨憨站位於雲南西雙版納州磨憨鎮，磨憨鎮由昆明市託管，是中寮鐵路重要邊境通關口岸。攝影／記者陳政錄
磨憨站位於雲南西雙版納州磨憨鎮，磨憨鎮由昆明市託管，是中寮鐵路重要邊境通關口岸。攝影／記者陳政錄

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