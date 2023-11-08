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3個月22起 港學生自殺倍增

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港學生自殺個案大幅上升，較去年同期上升一倍。香港立法會有議員提出關注學生自殺和精神壓力問題。

港大學賽馬會防止自殺研究中心公布統計資料，發現香港學生自殺數字在近月大幅上升。今年八至十月，出現廿二件十八歲以下或大專生企圖自殺個案，較去年同期的十一件多一倍。

香港大學連同明愛等六個組織研究發現，香港青少年情緒健康網上支援平台在八至十月處理個案中，中學生及大學生比率各占百分之十及九，受困擾的問題依序是學業、家庭及人際關係。

研究證實，學生的求助比例較去年高。其中近一成個案即超過四百件屬於高危險，曾出現自殘及自殺念頭。

香港大學上述研究中心說，學生在疫情後重返校園，未必能適應，加上在移民潮下，熟悉的朋友及老師移民，亦會增加學生壓力。

研究中心呼籲，學校應為學生減輕學習壓力，並投注更多資源照顧學生的精神健康，例如提供輔導服務、設立支援小組、推動精神健康教育等。

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