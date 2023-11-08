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廣州白雲站 樞紐軌道工程貫通
隨著最後一對長軌換舖完成，新建京廣高鐵聯絡線率先引入廣州白雲站，標誌著由中國鐵路廣州局集團建設、中鐵二十五局承建的廣州白雲站樞紐軌道工程正式貫通，為今年底廣州白雲站具備開通運營條件奠定良好基礎。
中新社報導，廣州白雲站樞紐軌道工程包含白雲站站線、京廣高鐵聯絡線等共87.17公里的鋪設任務。其中，京廣高鐵聯絡線是將京廣高鐵引入白雲站的關鍵性工程，對白雲站的開通意義重大，該聯絡線全長約23.11公里，設計時速160公里。
中鐵二十五局軌道工程現場負責人表示，鋪軌施工與既有郭塘站封鎖改造同步進行，項目團隊累計投入作業人員50000餘人次，設備數百台，保障施工進度。 廣州白雲站是粵港澳大灣區首個在建的按現代綜合交通樞紐規劃建設理念打造的特大型樞紐工程。項目建成後，將逐步承接廣州站和廣州東站的普速客車，是廣州站、廣州東站未來更新改造的前置條件。
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