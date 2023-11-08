北京故宮博物院 雕版館開放

「多爾袞《令旨》是一件存世罕見的、用來印刷政令文書的底版」，「這是清代宮廷版畫的最後一部作品」，「這是國子監有志以來最好的刻本」……，北京故宮博物院雕版館日前開放，15000餘件雕版庫房式展出，32件（套）擁有「之最」美譽的重點文物亮相。這是故宮建院以來首次舉辦該類專題文物展。

一書付之梨棗，可化一為千百，為後世留下大量精美典籍。但歷史進程中，難免經歷意外。如檔案記載乾隆五十五年西華門清字經館大火等，對雕版造成的破壞是無法估量的。故留存至今者，已是鳳毛麟角，可謂吉光片羽。「這也是為什麼我們以吉光片羽為故宮博物院雕版館的首展命名。」故宮專家解釋，故宮院藏內府雕版21萬餘塊，時代上至明代，下迄晚清，內容囊括經史子集、政令文書等。此次精選了其中的15000餘件雕版展示。

展廳內，頂天落地的巨大書架裡，數量龐大的雕版整齊排列著，每一件上面都標注有號碼。展櫃中，則陳列著32件重點文物。清內府順治元年五月刻《攝政王令旨》雕版是一件重要展品。專家介紹，它發希於清軍進入北京後，內容大意為「攝政王多爾袞告誡各位王公和大臣，在此進取中原之際，應各盡其職，不得為一時之利而貪贓枉法，違者必將嚴懲」，頗有漢高祖「約法三章」的意味。

漆黑的雕版上方，陳設相關的檔案和印刷品。「它們相互佐證，為清內府早期從事印刷活動的重要實物依據。」專家介紹，雕版四周沒有邊框，但印刷品上已經套印了龍紋邊框，規制極高。

看著不起眼的雕版，藏著很多歷史細節。明嘉靖年間，南京國子監將所收的宋元舊書版進行整理、並修補刷印。到了萬曆時，北京國子監據「南監本」重刻《十三經注疏》、《二十一史》。清初，百廢待興，這兩部書卷帙浩繁，又關係文教。因此清宮將「北監本」雕版書口處的萬曆年款挖去，嵌入「康熙二十五年重修」的字樣後，重新刷印。如今，這些修補痕跡還清晰可辨。