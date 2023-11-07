影／黑龍江體育館坍塌事故 3名罹難者為正在打藍球的初中生

黑龍江省佳木斯市6日晚間傳出一座體育館屋頂坍塌，導致3人不幸罹難。據新華社報導，3名死者為當時正在體育館內打籃球的初中生。網上傳出一則令人心酸的影片，在體育館坍塌後，一名母親奔跑尖叫：「我兒子在裡面！」

今年7月23日，黑龍江省齊齊哈爾市第三十四中學校體育館也發生屋頂坍塌事故，造成11名師生死亡。齊齊哈爾市人民政府當時通報，事故原因是與體育館毗鄰的教學綜合樓施工過程中，施工單位違規將保溫建築材料珍珠岩堆置體育館屋頂。受降雨影響，珍珠岩浸水增重，導致屋頂荷載增大、引發坍塌。

這起不幸事故發生後，黑龍江省委書記許勤、省長梁惠玲第一時間趕赴現場，並要求黑龍江全省要「舉一反三」，全面排查整治全省校園、體育場館、建築施工等領域安全隱患，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

不料，僅隔三個多月，佳木斯又傳出體育館坍塌事故。據新華社7日中午報導，6日晚間18時許，7名初中生相約到佳木斯「悅城體育俱樂部」打籃球。19時20分許，有學生發現屋頂異常並向門口跑去，隨即屋頂發生坍塌。

報導稱，事發後，3人自行脫險，其中2人未受傷，1人被及時送到醫院救治；4人被困，1人於19時50分許被救出並送往醫院救治，其他3人被救出後，經醫院搶救無效死亡。經診斷，2名住院人員中，1人肺骨骨折、面部輕微擦傷，1人軟組織輕微擦傷，均無生命危險。

新華社指出，「悅城體育俱樂部」2018年7月竣工，2020年7月通過驗收，2022年12月起，由樺南縣新陽光健身俱樂部管理，主要用於開展籃球、乒乓球、羽毛球等活動，面向社會經營。

亦即，這座體育館啟用還不到一年，竟然就發生屋頂坍塌事故。黑龍江三個多月內接連傳出兩起體育館屋頂坍塌事故，累計已導致14人死亡，且死者多為中學生，引發眾多大陸民眾憤怒。

有網友說，「幾個月前齊齊哈爾一個中學體育館才坍塌的，現在又來一個，為什麼政府部門的大樓永遠都好好的？」、「能被雪壓塌，這質檢是怎麼過關的？」、「影片裡雪也沒多厚啊，輪胎才蓋了一點點」、「上次不是都沒後續，怎麼又一次啊？」、「上次才查過！這次又坍塌了？能不能好好查查呢？」、「家長的天也塌了，心痛！」