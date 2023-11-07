成都漂浮博物館 盼打造新興科幻IP

中國科幻電影《流浪地球》、小說《三體》叫好又叫座，在成都市打造宛如漂在空中的科幻博物館，引起各界注目。中國科幻產業蓬勃發展，2022年產值高達877.5億人民幣！中國學者認為，目前科幻IP仍聚焦於頂級作家或翻譯的作品，應及早進行資源佈局，才能打造新興的科幻IP。

科幻產值飆升五倍

《中國日報網》分析，科幻產業在中國蓬勃發展，其中又以科幻遊戲、周邊產品為大宗，其它包括電影、小說或改編電視劇等文化產業作品也受到極大的歡迎，像是科幻電影《流浪地球》已成為中國有史以來票房第五高的電影。

中國科幻研究中心主任王挺表示，隨著科幻影視產業受到歡迎，民眾對「科幻」的認知與信心也不斷增加，未來盼能持續培養相關人才與國際交流，促進產業發展。

元宇宙帶動熱潮

學者則指出，中國科幻產業至2016年到2020年，五年間產值從100億飆升到551億元，規模不斷擴大，後來受到新冠疫情的影響，科幻影視產值大幅下滑，同時也因為疫情隔離措施的關係，讓元宇宙成為社會熱議的話題，重新激發民眾對科幻的想像。

《人民日報》報導，北京社會科學院傳媒與輿情研究所所長郭萬超則認為，科幻業者應在編劇、科技與資本下功夫，才能打造出新興的科幻IP，創造更大的產值。

科幻女作家輩出

《法新社》報導指出，第81屆世界科幻大會今年也首度於中國舉辦。作家王侃瑜指出，在科幻小說領域，近年來女性作家的數量猛增，如過去兩年裡，已經出版了四本僅由女性或非二元性別作者創作的中國幻想小說選集，這是一個重大突破。

學者也強調，現在出現愈來愈多女性科幻作家，她們關注的議題與角度可能是男性無法感受到的，這些作家更可以用自己的方式來反映女性獨特的體驗。

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