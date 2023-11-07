快訊

悲劇…生日禮物裝手榴彈 烏克蘭總司令顧問被炸身亡

韓國瑜避戰移民說熱議 業者：備妥「第二本護照」已是進行式

房產E點靈／台中老宅搶手 卡位危老重建商機前兩大課題要下足功夫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成都漂浮博物館 盼打造新興科幻IP

台灣醒報／ 台北報導
成都科幻博物館 。（Photo by台灣醒報)
成都科幻博物館 。（Photo by台灣醒報)

中國科幻電影《流浪地球》、小說《三體》叫好又叫座，在成都市打造宛如漂在空中的科幻博物館，引起各界注目。中國科幻產業蓬勃發展，2022年產值高達877.5億人民幣！中國學者認為，目前科幻IP仍聚焦於頂級作家或翻譯的作品，應及早進行資源佈局，才能打造新興的科幻IP。

科幻產值飆升五倍

中國日報網》分析，科幻產業在中國蓬勃發展，其中又以科幻遊戲、周邊產品為大宗，其它包括電影、小說或改編電視劇等文化產業作品也受到極大的歡迎，像是科幻電影《流浪地球》已成為中國有史以來票房第五高的電影。

中國科幻研究中心主任王挺表示，隨著科幻影視產業受到歡迎，民眾對「科幻」的認知與信心也不斷增加，未來盼能持續培養相關人才與國際交流，促進產業發展。

元宇宙帶動熱潮

學者則指出，中國科幻產業至2016年到2020年，五年間產值從100億飆升到551億元，規模不斷擴大，後來受到新冠疫情的影響，科幻影視產值大幅下滑，同時也因為疫情隔離措施的關係，讓元宇宙成為社會熱議的話題，重新激發民眾對科幻的想像。

人民日報》報導，北京社會科學院傳媒與輿情研究所所長郭萬超則認為，科幻業者應在編劇、科技與資本下功夫，才能打造出新興的科幻IP，創造更大的產值。

科幻女作家輩出

法新社》報導指出，第81屆世界科幻大會今年也首度於中國舉辦。作家王侃瑜指出，在科幻小說領域，近年來女性作家的數量猛增，如過去兩年裡，已經出版了四本僅由女性或非二元性別作者創作的中國幻想小說選集，這是一個重大突破。

學者也強調，現在出現愈來愈多女性科幻作家，她們關注的議題與角度可能是男性無法感受到的，這些作家更可以用自己的方式來反映女性獨特的體驗。

【更多精采內容，詳見

電影 博物館

延伸閱讀

文史科系停招浪潮 學者促檢討教育政策

新北博物館徵才只給最低薪 文化局：外包人力 可能是清潔員

成都至悉尼 航線開通

恐龍滅絕追因 研究：隕石揚起的煙塵

相關新聞

維修員誤闖飯店房間 女子遭看光光...店家回應讓她氣炸

無緣無故被人看光，生氣也是人之常情。山東濟南1名女生在網上抱怨，早前和男友住在酒店19樓，由於房間曾經漏水，所以一度換房，但新房附近卻有噪音問題，因此最後搬回原房。翌日早上男友外出購物，女生獨自在房間洗澡，之後全身赤裸站在房門前面的落地鏡化妝。豈料酒店系統出現問題，顯示房間暫無人住，維修男工人打算入房處理漏水，結果意外看到女生全裸模樣

成都漂浮博物館 盼打造新興科幻IP

中國科幻電影《流浪地球》、小說《三體》叫好又叫座，在成都市打造宛如漂在空中的科幻博物館，引起各界注目。中國科幻產業蓬勃發展，2022年產值高達877.5億人民幣！中國學者認為，目前科幻IP仍聚焦於頂級作家或翻譯的作品，應及早進行資源佈局，才能打造新興的科幻IP。

黑龍江再傳體育館坍塌致3死1傷 半年內第二起

黑龍江省佳木斯市樺南縣政府新聞辦7日凌晨發布消息指出，該縣悅城健身體育館發生坍塌事故，事故發生時，現場共有7人，其中3人...

4個月孕婦坐樂園小火車 突翻車導致小產、她向員工索賠網卻不挺

責任歸誰？中國大陸廣州有女子日前向當地傳媒爆料，指早前與懷孕4個月的朋友到1個親子樂園坐小火車時，火車突然翻車，坐在小火車前段的乘客甚至摔了出去，而坐車尾的孕婦朋友事後先兆流產（俗稱作小產），她批評園方事前未作提醒孕婦不能坐，要求園方賠償。

真實人生／陸博士神童當啃老族「混吃等死更幸福」 躺平是對父母無聲反抗

從神童到啃老族的距離有多遠？或許十來年的時間就足夠。張炘煬曾是中國大陸年紀最小的大學生、碩士生，並在2011年他16歲那年成為年紀最輕的博士生。現年28歲的他，近期再度躍上新聞版面，但不是展現他曾經過人的智力，這次他對著鏡頭大言不慚地說，他現在就是靠著父母接濟度日，不必看人臉色，「混吃等死也能幸福一輩子」。 將人生一手好牌打爛，很多人酸他是「神童跌落神壇」，更多人認為現在的他「啃老很可悲」，但對張炘煬來說，選擇「躺平」其實是一種反抗，反抗他一出生就「被活成了」父母想要的模樣。...

粵中歐班列 首次快速通關

廣州海關5日表示，從廣州國際港站發出的第75084次「穗新歐」中歐班列近日抵達阿拉山口口岸，這是廣東首次開行整列以「鐵路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。