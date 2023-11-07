4個月孕婦坐樂園小火車 突翻車導致小產、她向員工索賠網卻不挺

責任歸誰？中國大陸廣州有女子日前向當地傳媒爆料，指早前與懷孕4個月的朋友到1個親子樂園坐小火車時，火車突然翻車，坐在小火車前段的乘客甚至摔了出去，而坐車尾的孕婦朋友事後先兆流產（俗稱作小產），她批評園方事前未作提醒孕婦不能坐，要求園方賠償。不過，職員卻喊冤指每列火車都有提，又稱「不可能看出她懷孕4個月」，目前事件已交保險公司處理，又曾提出額外補償方案，但雙方未達成一致共識。事件曝光後，未料網友竟一面倒支持園方，認為孕婦自己也有責任，而且「先兆流產不等於一定會流產」。

陸媒報導，黃女士向廣東傳媒爆料，指她和孕婦友人趁國慶假期到廣州的南蓮灣親子樂園遊玩，玩小火車時出現意外導致朋友小產。她指當日和一班親友入園玩，一起坐園內的動力小火車，途中意外翻車，「整輛車已經甩出去」，坐前段的乘客被摔出車外。

孕婦朋友坐車尾位置，事後做超音波檢查，「我朋友當時有先兆流產的跡象」。她強調，遊玩時工作人員未作提醒，「他也沒有告知孕婦不能乘坐」，已和朋友要求園方賠償。

園方回應指，意外後工作人員帶受傷的遊客到醫院檢查，並墊支醫藥費，後續的賠償會保險公司跟進，已將事件上報給老闆，對方認為屬保險事宜，會交由保險跟進。職員透露，他們曾提出額外補償方案，門票的錢也可以退還，另外再送10張門票及送她們8個人以內的露營燒烤，但雙方未達成一致共識。

職員同時喊冤，稱每列小火車出發前都會作提醒，「但是我不可能看出你懷孕4個月，肚子稍微大一點就問你有沒有懷孕，你不可能這樣問的」。

雖有網友認為樂園的小火車能翻車，證明存在安全問題，孕婦索償也合理，不過，許多留言一面倒認為孕婦自己也有責任，「懷孕還去玩，自己都不知道危險」、「4個月的孕婦能看出來啥，還能碰瓷人家工作人員」、「自己貪玩還訛上了，我也是兩個孩子媽媽，但真的沒辦法共情」，又指先兆流產不等同流產，事件屬意外，應該是保險公司跟進的問題，沒理由再向樂園索償。

據香港醫管局資料，先兆流產多發生於懷孕初期，約十分一孕婦會經歷這情況，陰道輕微出血，並無血凝塊或胎兒排出；無痛楚或間歇輕微的痛楚。孕婦應保持充足休息、避免劇烈運動、暫停性生活等，如經醫生檢查情況穩定，未必需要住院，但如情況有變，例如陰道出血量增加有血凝塊、有白色塊狀組織物流出等情況，有些先兆流產可能會變成真正流產。

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文章授權轉載自《香港01》