黑龍江大暴雪 體育館坍塌多人受困

大陸內蒙古、東北地區昨起降下暴雪，黑龍江省佳木斯市一處體育館疑受暴雪重壓，屋頂坍塌，事發時有孩子在體育館內，當地已展開救援。

央視報導，昨晚七時四十分左右，佳木斯市樺南縣悅城體育館發生坍塌。樓體為二層框架結構，建築面積約兩千平方公尺，坍塌位置為西側二樓籃球區域，坍塌面積約為五百平方公尺，經現場初步確認，體育館內三人被困。

極目新聞報導，當地一名網友表示，事發時有孩子在體育館內。影片顯示，坍塌的體育館頂部有厚厚的白雪。樺南縣官方人士表示，現場已封鎖，正開展救援。昨晚近九時，佳木斯市應急管理局回應，正在調度救援工作，未透露更多細節。

橙柿新聞報導，目擊者陳先生稱，球館有六、七公尺高，事發時有人被困。球館裡可打籃球、羽毛球、桌球。球館蠻大的，應該還蠻新，去打球的都是年輕人較多。他說，「周圍都是人，我看到陸續救出來兩個人，受傷都挺嚴重」。

陳先生還說，當地還下著大雪，從五日晚下到現在都沒停過，雪很大，積雪已到小腿位置，截至昨晚九時半，現場還有很多人在救。

佳木斯市氣象台昨下午發布暴雪紅色預警信號，呼籲民眾注意防範。隨後，樺南縣也發布暴雪紅色預警信號。

大陸氣象台預報，五至七日，內蒙古和東北地區出現大暴雪，局地降雪量有破歷史同期極值的可能。東北多地已採取停課、停航、停運等措施。