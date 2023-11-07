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陸最美夜市 台商攻慢活商機

聯合報／ 記者陳政錄／景洪報導
告莊西雙景星光夜市被譽為「中國最美夜市」。圖／雲南網、景蘭文旅提供
告莊西雙景星光夜市被譽為「中國最美夜市」。圖／雲南網、景蘭文旅提供

雲南西雙版納因有豐富的自然景觀、民族文化資源，近年成為中國大陸的熱門旅遊目的地，其中傣家旅遊區告莊西雙景中，大金塔寺下的星光夜市還被稱為「中國最美夜市」，也成為台商看中文旅優勢，及「一帶一路」推動的新興商機所在。

告莊西雙景位於雲南省西雙版納傣族自治州景洪市，又譯為「九塔十二寨」，是雲南以古時景洪鼎盛時期的景觀為藍本，規畫重建的「一江兩門九塔十二寨」盛世景象，包括商業街、茶樓、大金塔寺、星光夜市等，被稱為「中國最美的夜市」、東南亞最大的露天夜市，充滿傣族特色，並帶動民俗服飾租賃、藝術彩繪及旅拍業務等。

西雙版納州文旅局副局長江杰指出，告莊西雙景結合西雙版納多姿多采的民族文化和旅遊項目，推出比如「瀾滄江·湄公河之夜」六國歌舞篝火晚會等文旅產品，並持續挖掘傣族元素和東南亞民族融合，打造集美食美景、休閒娛樂為一體的旅遊景區。下一步，還將透過進一步宣傳推廣，以及航線開通，吸引更多港澳台、國際遊客。

值得注意的是，告莊西雙景湄公河星光夜市景區負責人滿江華提到，在星光夜市的攤位中，也吸引台灣人來投資，例如曾有台商一口氣承包了約80多個攤位，現在也有台灣夫妻在此自主經營果汁攤、台灣小吃等，帶來更多「不一樣」的口味。

台商陳輝騰在大陸投資30多年，最早從事金融業，常到廣東協助客戶處理業務，卻常常「公親變事主」，最後乾脆登陸投資，走遍廣東、上海，甚至新疆，項目遍及礦產、貿易等，後他在2016年來到西雙版納時，本來打算養老，但發現除了氣候風景好，隨著中寮鐵路開通，及「一帶一路」倡議推動，認為文旅、貿易等領域有發展前景，遂留下扎根。

2019年，陳輝騰的二十八星宿酒店民宿在瀾滄江（湄公河）邊、告莊西雙景旁開始營運，有別於周邊民宿，普遍以小坪數、多房間廣招客源，他邀請曾在上海協助設計SOGO百貨的台籍設計師打造「慢節奏」房間，一間房面積達約130平方公尺（近40坪），價格為當地的中高價位，形成差異化，如今以回頭客為主。

據西雙版納州文旅局統計，以2023年中秋、十一假期為例，西雙版納州累計接待遊客143.95萬人次，較去年同期成長80.62%；旅遊總收入人民幣16.24億元，較去年同期成長174.32%。

夜市 台商 設計師

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