快訊

網紅Joeman涉毒遭拘提 新北刑大衝住處逮人查獲大麻

折騰四小時毒品檢驗結果出爐！ GD跩笑步出警局

中職／猿隊第3戰推出曾仁和 桃園主場對決雙冠王鋼龍

長輩不知手機訂閱「這軟體」長達三年 自動扣費3.5萬僅獲2千退款

香港01／ 范玉瑩
大陸有位長輩因不熟悉智慧手機，不小心訂閱「ScanGuru」長達三年，累計自動扣款金額約為新台幣3.5萬。示意圖／ingimage
大陸有位長輩因不熟悉智慧手機，不小心訂閱「ScanGuru」長達三年，累計自動扣款金額約為新台幣3.5萬。示意圖／ingimage

一款「ScanGuru」文件掃描軟體每周自動扣費人民幣50元（約新台幣220元），持續三年下來，金額共計人民幣8000元（約新台幣3.5萬），但葉先生對自動扣費並不知情。聯絡Apple客服後，對方回應指權限有限，僅能退還九周的訂閱費用人民幣450元（約新台幣2000元）。

吳女士指，今年9月，丈夫查看銀行帳單時發現一筆不知名的人民幣50元（約新台幣220元）扣款，是Apple store中一款文件掃描軟件「ScanGuru」的自動續費訂閱項目。該程式每周自動從葉先生的銀行卡扣除人民幣50元，從2020年7月12日至2023年9月15日約三年時間內，扣費總金額人民幣8000元（約新台幣3.5萬）。

其後，葉先生利用電子郵件聯絡該軟件的開發團隊GM UniverseApps Limited，對方表示所有付款流程都由Apple負責。葉先生及家人多次聯絡Apple公司，但未得到退還。10月25日，Apple客服表示，由於只能看到九周的扣款記錄，所以僅能退還九周的訂閱費用人民幣450元（約新台幣2000元），目前退款通道已關閉，無法再進行任何操作。

吳女士表示，丈夫現年60多歲，已退休多年，對智能手機的應用程序不熟悉，也沒有主動訂閱過任何項目，「我打電話投訴的時候，還要驗證蘋果ID，而自動扣款的時候卻沒有任何的提醒和驗證，就這樣悄悄地扣了三年」。

而在Apple store「ScanGuru」軟體的評論區中，有不少用戶反應該程式存在「胡亂扣款」的行為，「我從5s用到15，從來沒被扣費過…不開免密支付（小額刷卡不用密碼）」、「自動訂閱我從來都是只訂一個月」、「從來不買蘋果手機，亂扣費的，誰買那玩意啊」、「每次自動開完立刻關，要不然哪天隨時來個扣費提醒，一整天好心情都沒了」。

延伸閱讀：

iPhone 15 Pro Max現貨監控神器｜實試Apple Store一有貨即自動搶

想第一時間將iPhone 15拿到手？提前做準備　首發取貨流程攻略

文章授權轉載自《香港01》

帳單

延伸閱讀

全年最優惠！iPhone 15手機配件7折起 口袋行動電源5折

好市多雙11線上優惠商品搶先公開 Apple Watch最高現折3600元 滿額再折1100元

蘋果iPhone、Mac銷售兩樣情 台廠供應鏈喜憂參半

面臨華為競爭、通路提前降價 iPhone 15在大陸銷量下滑

相關新聞

空中驚魂！大阪飛上海航班傳乘客企圖打開艙門 嚇壞旁人「要幹什麼」

大陸吉祥航空11月3日傳出一起空中驚魂事件，當日從大阪關西飛往上海浦東的HO1338航班在下降過程中，一名旅客擅自操作飛...

長輩不知手機訂閱「這軟體」長達三年 自動扣費3.5萬僅獲2千退款

一款「ScanGuru」文件掃描軟體每周自動扣費人民幣50元（約新台幣220元），持續三年下來，金額共計人民幣8000元（約新台幣3.5萬），但葉先生對自動扣費並不知情。聯絡Apple客服後，對方回應指權限有限，僅能退還九周的訂閱費用人民幣450元（約新台幣2000元）。

人民公社回歸？ 石家莊「國營社大食堂」開業、5元吃飽

1950年代末期中共積極推動「人民公社」、「大躍進」時的產物—大食堂又在大陸重現。根據中共河北省石家莊市委宣傳部微信公眾...

影／河北網紅大橋拉索斷落橋面起火 官方稱電線接頭短路

河北石家莊網紅大橋復興街滹沱河大橋拉索日前突然斷落，橋面起火。 對此，石家莊交投集團通報，經初步分析，因斜拉索亮化線路電...

新冠影響？ 中「鏡面胎兒」增4倍

中國學者在11月2日出版的「新英格蘭醫學期刊」發表「孕早期感染新冠與胎兒內臟反位的關聯」研究報告稱，在中國取消新冠「清零...

長沙毛澤東巨像建好即拆：一群黑衣人開吊車 凌晨強行拆除

今年是毛澤東誕辰130周年，各地傳出有崇拜者集資建毛澤東雕像以表紀念。不過，繼8月山東臨沂一座漢白玉毛澤東像在落成前夕「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。