長輩不知手機訂閱「這軟體」長達三年 自動扣費3.5萬僅獲2千退款

一款「ScanGuru」文件掃描軟體每周自動扣費人民幣50元（約新台幣220元），持續三年下來，金額共計人民幣8000元（約新台幣3.5萬），但葉先生對自動扣費並不知情。聯絡Apple客服後，對方回應指權限有限，僅能退還九周的訂閱費用人民幣450元（約新台幣2000元）。

吳女士指，今年9月，丈夫查看銀行帳單時發現一筆不知名的人民幣50元（約新台幣220元）扣款，是Apple store中一款文件掃描軟件「ScanGuru」的自動續費訂閱項目。該程式每周自動從葉先生的銀行卡扣除人民幣50元，從2020年7月12日至2023年9月15日約三年時間內，扣費總金額人民幣8000元（約新台幣3.5萬）。

其後，葉先生利用電子郵件聯絡該軟件的開發團隊GM UniverseApps Limited，對方表示所有付款流程都由Apple負責。葉先生及家人多次聯絡Apple公司，但未得到退還。10月25日，Apple客服表示，由於只能看到九周的扣款記錄，所以僅能退還九周的訂閱費用人民幣450元（約新台幣2000元），目前退款通道已關閉，無法再進行任何操作。

吳女士表示，丈夫現年60多歲，已退休多年，對智能手機的應用程序不熟悉，也沒有主動訂閱過任何項目，「我打電話投訴的時候，還要驗證蘋果ID，而自動扣款的時候卻沒有任何的提醒和驗證，就這樣悄悄地扣了三年」。

而在Apple store「ScanGuru」軟體的評論區中，有不少用戶反應該程式存在「胡亂扣款」的行為，「我從5s用到15，從來沒被扣費過…不開免密支付（小額刷卡不用密碼）」、「自動訂閱我從來都是只訂一個月」、「從來不買蘋果手機，亂扣費的，誰買那玩意啊」、「每次自動開完立刻關，要不然哪天隨時來個扣費提醒，一整天好心情都沒了」。

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文章授權轉載自《香港01》