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東北降雪量或破歷史同期極值 哈爾濱全城停課1天
受強冷空氣影響，大陸東北迎來首場強降雪，內蒙古和東北地區出現大到暴雪，局地降雪量有破歷史同期極值的可能。目前東北多地已採取停課、停航、停運等措施。
據中國應急管理部官網消息，大陸氣象部門預測，5日上午8時至7日晚上8時，內蒙古中東部、東北地區中西部和北部等地自西向東先後有大到暴雪，部分地區有大暴雪，局地特大暴雪，主要降雪時段在5日夜間至6日。
另據新華社報導，黑龍江省氣象台5日下午5時發布暴雪紅色預警，預計5日夜間至6日夜間，哈爾濱、佳木斯、牡丹江等地過程累積降雪量為20至40毫米，部分地區也將在6日先後出現凍雨。
澎湃新聞報導，大陸中央氣象台首席預報員方翀表示，這次降雪強度總體是非常強的，局部地區會有特大暴雪，尤其是黑龍江東南部，雨雪量可能會突破歷史同期極值，所以極端性是相當強的。
黑龍江省氣象局首席預報員趙玲說，預計本次過程降水複雜，黑龍江中東部地區為暴雪和雨雪冰凍氣象災害高風險區，部分路段積雪和結冰易造成交通擁堵和事故。凍雨可能會造成供電設施、通信設施發生結冰或斷線災害，因此交通、供電、通信、城市運行等相關部門和單位需提前做好災害的應對工作。
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