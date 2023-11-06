東北降雪量或破歷史同期極值 哈爾濱全城停課1天

受強冷空氣影響，大陸東北迎來首場強降雪，內蒙古和東北地區出現大到暴雪，局地降雪量有破歷史同期極值的可能。目前東北多地已採取停課、停航、停運等措施。

據中國應急管理部官網消息，大陸氣象部門預測，5日上午8時至7日晚上8時，內蒙古中東部、東北地區中西部和北部等地自西向東先後有大到暴雪，部分地區有大暴雪，局地特大暴雪，主要降雪時段在5日夜間至6日。

另據新華社報導，黑龍江省氣象台5日下午5時發布暴雪紅色預警，預計5日夜間至6日夜間，哈爾濱、佳木斯、牡丹江等地過程累積降雪量為20至40毫米，部分地區也將在6日先後出現凍雨。

澎湃新聞報導，大陸中央氣象台首席預報員方翀表示，這次降雪強度總體是非常強的，局部地區會有特大暴雪，尤其是黑龍江東南部，雨雪量可能會突破歷史同期極值，所以極端性是相當強的。