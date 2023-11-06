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暴雪、寒流、大風來襲！ 大陸中央氣象台三預警齊發

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸中央氣象台6日同時發布暴雪、寒流、大風預警。（圖／取自央視新聞）
大陸中央氣象台6日同時發布暴雪、寒流、大風預警。（圖／取自央視新聞）

大陸中央氣象台6日6時同時發布暴雪橙色預警、寒流藍色預警和強風藍色預警，預計黑龍江中東部及南部等地將有大到暴雪，北京、河北本周五、六最低溫則將降至零下三度。

據央視新聞報導，大陸中央氣象台預報，6日8時至7日8時，內蒙古東南部、黑龍江中東部及南部、吉林大部、遼寧中北部等地部分地區有大到暴雪。其中，內蒙古東南部 、黑龍江東北部及南部、吉林中西部等地部分地區有大暴雪，局地特大暴雪（30～40毫米）。 上述部分地區新增積雪深度將達10～20厘米，局部可達30公分以上。

在寒流藍色預警部分，受強冷空氣影響，預計，6日8時至7日20時，內蒙古東部、東北地區中南部、黃淮東部、江淮東部及南部、江南東部等地大部 將先後降溫6～8℃，其中，內蒙古東南部、東北地區中南部等地部分地區降溫可達10～14℃。 

最低氣溫0℃線將位於河北北部、天津北部、山西南部至陝西關中平原、甘肅東南部一帶。

強風藍色預警部分，預計，6日8時至7日8時，內蒙古東南部及中西部、黑龍江、吉林中西部、遼寧等地將有5~6級、陣風7~9級、局部地區10級的大風；渤海、渤海海峽、黃海大部海域、東海北部海域、台灣海峽、南海東北部海域將有7~8級、陣風9級的大風，其中渤海海峽、黃海北部及中部的部分海域 風力可達9級、陣風10~11級。

黑龍江省氣象台預計，6日，哈爾濱、雞西、牡丹江部分地區將先後出現凍雨，圖為哈爾濱市香坊區6日街頭雪景。（新華社）
黑龍江省氣象台預計，6日，哈爾濱、雞西、牡丹江部分地區將先後出現凍雨，圖為哈爾濱市香坊區6日街頭雪景。（新華社）

內蒙古 暴雪 黑龍江

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