暴雪、寒流、大風來襲！ 大陸中央氣象台三預警齊發

大陸中央氣象台6日6時同時發布暴雪橙色預警、寒流藍色預警和強風藍色預警，預計黑龍江中東部及南部等地將有大到暴雪，北京、河北本周五、六最低溫則將降至零下三度。

據央視新聞報導，大陸中央氣象台預報，6日8時至7日8時，內蒙古東南部、黑龍江中東部及南部、吉林大部、遼寧中北部等地部分地區有大到暴雪。其中，內蒙古東南部 、黑龍江東北部及南部、吉林中西部等地部分地區有大暴雪，局地特大暴雪（30～40毫米）。 上述部分地區新增積雪深度將達10～20厘米，局部可達30公分以上。

在寒流藍色預警部分，受強冷空氣影響，預計，6日8時至7日20時，內蒙古東部、東北地區中南部、黃淮東部、江淮東部及南部、江南東部等地大部 將先後降溫6～8℃，其中，內蒙古東南部、東北地區中南部等地部分地區降溫可達10～14℃。

最低氣溫0℃線將位於河北北部、天津北部、山西南部至陝西關中平原、甘肅東南部一帶。