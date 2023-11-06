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尷尬！豐滿女這樣穿搭港鐵片瘋傳 乘客反應成亮點 驚揭真實身份是台灣百萬網紅

香港01／ 撰文：布萊恩
女子先站在近車門位置裝作玩手機，之後不時望向鏡頭「定格」拍攝，又走到車廂中間近扶手位扯擺「POSE」，動作多多。（影片截圖）
女子先站在近車門位置裝作玩手機，之後不時望向鏡頭「定格」拍攝，又走到車廂中間近扶手位扯擺「POSE」，動作多多。（影片截圖）

穿這樣搭港鐵太誇張？網路瘋傳1段影片，見到有身材豐滿女子，上身僅穿著胸圍，下身則穿着超短牛仔褲，更不斷搔首弄姿擺「POSE」打卡，極性感衣着引來網友關注。有人看後認為該女生穿著大膽好看，也有網友批評穿著太暴露，「世風日下」、「不倫不類」。另有不少網友關注旁邊乘客反應。

影片廣傳後，有眼尖網友發現女生真身原來是台灣網紅、在Instagram（IG）擁有超過144萬名粉絲的「Yumi.k」，而她經常在IG分享性感穿著照片，展示身材。

網上流傳影片長8秒，見到該名身材豐滿的長髮女子，上身只穿了粉綠色胸圍，下身則配搭超短牛仔褲，在港鐵港島線車廂內搔首弄姿拍照拍片打卡。

片中女子先站在近車門位置裝作玩手機，之後不時望向鏡頭「定格」拍攝，又走到車廂中間近扶手位扯擺「POSE」，動作多多。當時車廂內有不少乘客，但似乎無人留意該女子行為。

影片引來網友熱議，有人讚該女子人美穿搭好看，「太美了」、「太性感了」、「我搭公共運輸怎都遇不到」。亦有人批評該女子穿搭太誇張，「在香港地鐵穿成這樣真大膽」、「簡直世風日下」、「不倫不類」、「不知廉恥」。也有不少網友關注旁邊乘客反應，「好普通，大驚小怪」。

女生真實身分是台灣百萬粉絲網紅

另有眼尖網友發現，該女子原來是台灣網紅、在IG擁有超過144萬名粉絲的「Yumi.k」，她上周三（11月1日）上載影片至今已有3.2萬個「讚好」，而她回應網友留言時表示，「每天2萬步的旅程」。

從「Yumi.k」上載圖片見到，除了香港地鐵車廂，她也穿着相同衣著現身澳門街頭。「Yumi.k」亦經常在IG分享性感穿着照片展示身材，其中她今年7月在泰國被猩猩「胸襲」影片，一度成為網友熱話。

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文章授權轉載自《香港01》

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